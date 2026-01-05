La STRANA richiesta della Ferrari ad Hamilton di migliorare

Lewis Hamilton, stella della Ferrari in Formula 1, ha ricevuto il consiglio di concedersi una pausa insieme al suo ingegnere di gara, Riccardo Adami.

Durante la stagione 2025, la collaborazione tra i due è stata messa a dura prova da scambi radio poco fluidi e da una evidente mancanza di sintonia, soprattutto se confrontata con l’armonia che Hamilton aveva in passato con Peter “Bono” Bonnington in Mercedes.

Nonostante gli episodi controversi, fonti italiane riferiscono che la Ferrari ha deciso di confermare Adami come ingegnere di gara per Hamilton anche nella stagione 2026, anno che segnerà la conclusione del contratto attuale del pilota britannico.

L’anno a venire assume rilevanza particolare per Hamilton, che nell’ultima stagione non è riuscito a salire sul podio e ha concluso al sesto posto in classifica, distaccato di 86 punti dal compagno di squadra Charles Leclerc. Secondo Ralf Schumacher, prima dell’inizio della nuova stagione, Hamilton dovrebbe prendersi una meritata pausa insieme ad Adami per migliorare il loro rapporto professionale.

In un’intervista rilasciata a Sport1 e rispondendo alle critiche espresse dall’ex direttore di squadra della Ferrari, Maurizio Arrivabene, in merito all’invio di documenti al team, Schumacher ha dichiarato: “In passato si procedeva in quel modo e le simulazioni non erano così avanzate. Oggi la situazione è cambiata. Non sono convinto che la critica debba essere così severa; tuttavia, ritengo che Hamilton e il suo ingegnere debbano trovare il tempo per staccare e ristabilire un rapporto più sereno. Le tensioni tra di loro rappresentano un serio ostacolo.”

Correlato: ESPLOSIONE: Toto Wolff critica duramente Lewis Hamilton per essere andato alla Ferrari

Tensioni crescenti tra Hamilton e Adami

Alla gara in Australia si è percepita la confusione di Hamilton, dovuta a una comunicazione insufficiente da parte di Adami, mentre a Miami il pilota aveva adottato il celebre commento “prendiamoci una pausa per il tè” dopo essere stato ostacolato da Leclerc in fase di sorpasso.

A Monaco, la situazione ha raggiunto un ulteriore punto critico: sembrava che Adami ignorasse completamente Hamilton, il quale si era persino chiesto apertamente se il suo ingegnere fosse arrabbiato. Ferrari ha poi precisato che, in quell'occasione, Adami aveva già lasciato l'area dei box.

Secondo la stampa italiana, i due hanno condiviso una cena costruttiva durante la quale hanno discusso approfonditamente su come migliorare la loro collaborazione. Parallelamente, il direttore di squadra Fred Vasseur ha recentemente sottolineato l'esigenza di rivedere il gruppo di collaboratori più stretti a Hamilton, al fine di sfruttare al meglio il potenziale del sette volte campione del mondo nella stagione 2026.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato