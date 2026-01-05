Hamilton creerà il suo campionato di F1 con motori V10

Anthony Hamilton ha annunciato la creazione di un suo campionato automobilistico, una mossa che si preannuncia estremamente promettente. Le idee del padre del sette volte campione di Formula 1, Lewis Hamilton, offrono spunti interessanti fin da subito.

Hamilton, che in passato ha ampliato i suoi orizzonti per finanziare la carriera nel karting di suo figlio, dimostra come il suo impegno nel mondo delle corse vada ben oltre il legame con Lewis. Durante la sua carriera ha infatti gestito il percorso del pilota Paul di Resta, ex componente della Force India, durante il passaggio dalla DTM alla massima espressione del motorsport.

Dal 2023, il suo contributo si fa sentire anche in veste di consulente per la FIA, nel supporto allo sviluppo dei giovani talenti attraverso il programma Young Driver Development Pathway. Ora, Hamilton fa un ulteriore passo organizzando una propria categoria di competizioni.

Il ritorno dei motori V10?

Hamilton lancerà un campionato, provvisoriamente chiamato "HybridV10", un progetto pensato per omaggiare il tipico rombo delle monoposto alimentate da motori V10. "Il nome dice tutto: vera competizione, autentici talenti, abilità concrete e un suono perfetto", ha sottolineato il pilota.

L'iniziativa ha già registrato vari marchi, come "Hybrid World Series", segnalando un'impostazione che si prospetta di respiro internazionale. Più avanti, nel 2026, saranno svelati ulteriori dettagli sui piani per HybridV10: in programma infatti annunci su vetture, motori, il sostegno della FIA, il calendario delle gare e la struttura complessiva del campionato.

"HybridV10 nasce con l’obiettivo di riportare l’automobilismo alla sua essenza, offrendo un suono autentico, una competizione genuina, opportunità concrete e un rigoroso controllo dei costi, il tutto in un quadro strutturato e trasparente, senza inutili complicazioni", ha concluso Hamilton.

