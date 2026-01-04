Sarà all'altezza del compito? Verstappen viene paragonato al leggendario Michael Schumacher.

Il ex pilota di Formula 1, Ralf Schumacher, ha paragonato Max Verstappen al fratello, il sette volte campione Michael Schumacher.

Michael è considerato uno dei migliori piloti della storia, subito dopo Lewis Hamilton per vittorie, podi e pole position. Pur essendo ancora giovane e con 28 anni, Max non ha raggiunto cifre così impressionanti come quelle del fratello, ma ha già collezionato quattro titoli e si posiziona al terzo posto nella classifica storica dei vincitori di Gran Premi.

Il pilota di Red Bull ha infatti stabilito numerosi record, tra cui quello di diventare il vincitore più giovane di un Gran Premio e di aver conquistato dieci vittorie consecutive. Quanti altri record riuscirà a infrangere dipenderà in gran parte dal tempo che deciderà di restare in competizione. Sebbene il pilota olandese abbia accennato all’idea di ritirarsi poco dopo i 30 anni, Ralf Schumacher è convinto che in lui scorra un po’ del genio che ha caratterizzato Michael, capace di fare la differenza grazie al suo spirito di squadra e alla sua determinazione.

Durante un’intervista a Sport1 il tedesco ha spiegato: "Max sa sfruttare al massimo ogni vettura, come si è visto nel confronto con Yuki Tsunoda e Liam Lawson. È stato un lavoro di squadra a fare la differenza, e quell’esperienza ha trasformato Max. Ha acquisito il carisma e la capacità di leadership che ha reso Michael capace di unire, guidare e ispirare un team, contando su persone disposte a dare tutto per lui."

Quanto tempo rimarrà Verstappen in Formula 1?

Al di fuori della Formula 1, Verstappen coltiva altre passioni come il sim racing, le gare GT e il sogno di partecipare alle leggendarie 24 Ore di Le Mans. La recente paternità, con il figlio nato da Kelly Piquet, ha aggiunto una nuova dimensione alla sua vita, influenzando il suo approccio alla carriera e il modo in cui vive la competizione.

Il pilota ha chiarito in diverse interviste, tra cui una a fine stagione con Viaplay, che non intende gareggiare a lungo come altri grandi protagonisti quali Fernando Alonso o Lewis Hamilton.

Ha commentato: "Non mi vedo alla guida in Formula 1 fino a 44 anni, e nemmeno una stagione da 24 gare mi sembra realistica: a 34 anni sarebbe già troppo." Il futuro di Verstappen dipenderà dalla sua capacità di rimanere un autentico contendente per il titolo, ben lontano dal limitarsi a occupare una posizione intermedia in griglia.

