Hamilton ha ignorato il consiglio CHIAVE di Vettel per il successo in Ferrari

Sebastian Vettel ha rivelato un prezioso consiglio linguistico che aveva offerto al sette volte campione del mondo, Lewis Hamilton.

Tuttavia, il pilota britannico sembra non averlo seguito alla lettera, non riuscendo ancora a integrarsi appieno nella cultura italiana, un aspetto fondamentale quando si corre per la Scuderia di Maranello.

Vettel ha militato in Ferrari tra il 2015 e il 2020, un periodo di enorme pressione in cui, proprio come Hamilton oggi, cercava con urgenza un nuovo titolo mondiale. Pur avendo conquistato 14 vittorie con la squadra, il suo passaggio è considerato segnato da difficoltà di adattamento sia sul piano sportivo sia su quello culturale. È in questo contesto che il tedesco ha deciso di condividere il consiglio che aveva ricevuto proprio prima di trasferirsi a Maranello.

Da quando è arrivato in Ferrari, Hamilton non è ancora riuscito a salire sul podio in nessuno dei 24 weekend di gara disputati, evidenziando le sfide dell’integrazione in una realtà culturalmente così diversa. Fu allora che Vettel, ripensando alla propria esperienza, sostenne l’importanza di immergersi completamente nella lingua e nella cultura italiana per poter affrontare con successo le difficoltà del nuovo ambiente.

“Guardando indietro, credo di aver commesso un errore cruciale”, ha confessato Vettel nel podcast Beyond the Grid. “Ho studiato l’italiano, preso lezioni e acquisito una certa confidenza con la lingua, ma non sono mai riuscito a dominarla a fondo. Avrei dovuto dedicarmi maggiormente allo studio e trascorrere più tempo qui in Italia per conoscere davvero la cultura e, soprattutto, la gente.”

“Ho consigliato a Lewis, proprio prima del suo ingresso in Ferrari, di imparare l’italiano. L’unico modo per padroneggiare una lingua è viverla giorno dopo giorno, parlando con le persone e immergendosi nella cultura locale. Questo approccio, che a volte può sembrare secondario rispetto agli aggiustamenti in pista, è fondamentale in un contesto globale: una volta integrato, tutto comincia a funzionare da sé.”

Correlato: ESPLOSIONE: Toto Wolff critica duramente Lewis Hamilton per essere andato alla Ferrari

Hamilton parla italiano?

Da quando si è unito a Ferrari lo scorso gennaio, Hamilton ha cercato di migliorare il suo italiano, pur ammettendo in occasione di un evento dedicato agli sponsor che la lingua non è ancora il suo punto forte.

Nel 2025, durante un intervento a un evento Peroni, il sette volte campione ha dichiarato: “Ho iniziato prendendo numerose lezioni e, per qualche settimana, grazie a strumenti come Duolingo, mi sembrava di progredire. Tuttavia, con l’intensificarsi della stagione, ho trascurato completamente l’apprendimento.”

Il pilota ha inoltre espresso il desiderio di trasferirsi definitivamente in Italia, sognando di parlare fluentemente la lingua. Hamilton confida che i cambiamenti in arrivo con la nuova generazione di monoposto a partire dal 2026 possano dargli l’impulso necessario in pista e che, magari, una maggiore padronanza dell’italiano possa contribuire al suo successo futuro.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato