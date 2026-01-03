Lewis Hamilton svela il suo piano per tornare campione

Lewis Hamilton ha svelato alcuni dettagli riguardanti la sua routine di allenamento e le difficoltà che affronta per mantenersi in perfetta forma.

Con il suo 41° compleanno alle porte, il pilota britannico ha rilasciato un'intervista esclusiva a Men's Health, spiegando come curare il proprio fisico e sfatando alcuni miti legati all’allenamento in Formula 1.

Hamilton ha sottolineato come il suo regime si avvicini molto a quello di chi frequenta una palestra, basandosi su sessioni di alta intensità e sessioni con i pesi accessibili a tutti.

Il pilota ha evidenziato l’importanza del lavoro sulla resistenza e sul rafforzamento del collo, una zona spesso trascurata. Ha ammesso che, come chiunque, anche lui si trova a fronteggiare giornate particolarmente difficili, soprattutto quando la stanchezza si fa sentire dopo allenamenti intensi.

Considerando i numerosi impegni in agenda, non riesce a dedicare ogni giorno del tempo all’attività fisica, rendendo fondamentali il recupero e il riposo. Trovare il giusto equilibrio tra alimentazione, sonno e movimento rappresenta una delle sfide più grandi per il sette volte campione del mondo.

Quanto guadagnerà Lewis Hamilton in Ferrari?

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Hamilton potrebbe optare per uno stipendio base più basso, che potrebbe però aumentare in modo significativo grazie ai bonus legati alle prestazioni.

Il quotidiano italiano riporta che Hamilton guadagnerà 40 milioni di euro a stagione. Il contratto di Hamilton avrebbe una durata di due stagioni, con un’opzione per un terzo anno.

Con l’aggiunta dei bonus, il sette volte campione del mondo potrebbe arrivare a guadagnare facilmente 100 milioni di euro in due anni.

