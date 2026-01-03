UFFICIALE: La Ferrari annuncia i CAMBIAMENTI alla sua formazione di piloti per il 2026

La Ferrari ha annunciato cambiamenti nella sua formazione piloti per il Campionato del Mondo di Formula 1 2026.

La Scuderia ha annunciato che Zhou Guanyu non farà più parte del team come pilota di riserva dal 2026 in poi. Dopo l'ingaggio di Lewis Hamilton nel gennaio 2025, la Ferrari ha confermato Zhou come terza aggiunta alla squadra dopo il suo addio alla Sauber.

Il team ha confermato la notizia tramite post sui social media. Il primo è stato un messaggio di gratitudine per l'impegno dimostrato durante la stagione: "Siamo grati per la dedizione e il contributo di Zhou Guanyu come pilota di riserva della Ferrari in questa stagione. Gli auguriamo il meglio per i suoi impegni futuri".

Il secondo post ha condiviso un video che mostrava alcuni dei momenti più memorabili, in cui lo si vedeva lavorare intensamente, divertirsi al fianco di Leclerc e divertirsi con il team dei social media.

Quanti soldi ha guadagnato Charles Leclerc in Ferrari?

Charles Leclerc è in Formula 1 da 8 anni e dobbiamo dirvi quanto ha guadagnato dalla Ferrari in base al suo attuale contratto con la Scuderia di Maranello. href="https://www.gpfans.com/es/f1-noticias/1063451/charles-leclerc-ferrari-contrato-f1-2025/">nel tuo contratto con la Scuderia di Maranello.

Secondo una pubblicazione realizzata da EL CEO, mezzo di comunicazione specializzato in trattative, il corrispondente monegasco ha guadagnato 34.000.000 di dollari per il biennio 2024-2025 con la Scuderia.

Nel 2023, abbiamo guadagnato 19 milioni, nel 2021 e nel 2022 abbiamo percepito uno stipendio di 12 milioni di dollari. In totale, nella categoria più alta, ho guadagnato uno stipendio di 129 milioni.

Senza embargo, dobbiamo precisare che questo si riduce solo al tuo stipendio, senza menzionare bonus o pagamenti effettuati dai datori di lavoro individuali e di squadra. Ricordiamo che Charles ha debuttato in F1 con la Sauber nel 2018, ma nel 2019 si è unito al team di Maranello con la speranza di conquistare il campionato piloti.

