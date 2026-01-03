La Ferrari conferma i danni dopo la prima stagione di Lewis Hamilton

Il capo di Lewis Hamilton in Formula 1, Fred Vasseur, ha ammesso che il team Ferrari è allo stremo dopo una stagione 2025 che ha messo a dura prova tutti.

Intervistato da Sky Sports Italia, quando gli è stato chiesto se l'atmosfera all'interno del team fosse giusta dopo un anno così difficile, Vasseur ha ammesso che i livelli di energia erano bassi: "Siamo un po' esausti, ma va tutto bene", ha commentato.

Ha aggiunto: "Ogni stagione ci insegna qualcosa. Non si tratta solo di risultati o posizioni; si possono vincere gare, ma ci sono sempre dettagli da migliorare. E questa lista di aspetti da perfezionare rimarrà aperta, anche dopo il 2024".

"È stato sicuramente un anno complicato. Abbiamo avuto un inizio difficile con i test in Bahrain, e poi la squalifica in Cina ci ha messo in una posizione difficile", ha spiegato Vasseur.

"Siamo riusciti a recuperare e a iniziare a tenere la situazione sotto controllo, ma a fine aprile eravamo già a 110 punti dalla McLaren. A quel punto, abbiamo pensato che fosse meglio concentrare i nostri sforzi sulla preparazione per il 2026."

"Il messaggio di fine anno – e dopo così tante ore di lavoro insieme che ora siamo completamente allineati – era chiaro: sappiamo tutti che la stagione non è stata buona", ha continuato.

"Abbiamo avuto il tempo di discuterne le ragioni e, soprattutto, di convincerci che il 2026 sarà una storia completamente diversa. Nuovo telaio, nuovo motore, nuova batteria, nuovo carburante, nuovi pneumatici... Tutto sarà rinnovato."

"Il team rimane praticamente lo stesso. Credo che il 2026 rappresenti una grande opportunità per tutti in griglia, incluso il nostro team", ha dichiarato. "Abbiamo concentrato tutte le nostre energie su questo progetto e si è creata un'eccellente collaborazione tra i reparti telaio e motore.

"È una vera sfida, ma anche una magnifica opportunità dal punto di vista ingegneristico." "Non si tratterà semplicemente di vincere o perdere, ma della capacità di crescere e progredire rapidamente. Sarà un approccio diverso, ma senza dubbio una grande sfida per la squadra", ha confessato.

Per quanti anni ha firmato Lewis Hamilton con Ferrari?

Secondo quanto riportato dal giornalista italiano Leo Turrini, l’accordo tra Lewis Hamilton e Ferrari non sarà di breve durata: "È la notizia del millennio per la F1. Hamilton ha firmato un contratto 2+1, con un’opzione anche per il 2026.

"Vedere Lewis vestito di rosso sembrava un sogno irraggiungibile. Siamo davanti a un evento storico: mai un pilota così titolato era approdato in Ferrari. Michael Schumacher aveva vinto due Mondiali prima di arrivare a Maranello. Siamo davanti a qualcosa di straordinario. Come dice Mogol: se funzionerà o meno, lo scopriremo solo vivendo", ha dichiarato a Sky Sport 24.

Nell’annuncio ufficiale di Ferrari sul suo ingaggio, si legge che Hamilton ha firmato un contratto di più anni: "La Scuderia Ferrari è lieta di annunciare che Lewis Hamilton si unirà alla squadra nel 2025 con un contratto pluriennale."

Inoltre, non si può ignorare il fatto che si tratti di un accordo estremamente redditizio per il pilota britannico. Hamilton avrà uno degli stipendi più alti della griglia, consolidando la sua posizione tra i piloti più pagati della Formula 1.

