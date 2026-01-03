Ferrari corre un RISCHIO che potrebbe ROVINARE il suo 2026
È stato confermato che la Ferrari potrebbe mettere a repentaglio la sua stagione 2026 dopo la delusione dell'ultimo campionato.
Secondo le informazioni fornite da FunoAT, il team italiano continua a cercare di tornare in pista e per questo avrebbe corso rischi importanti con l'unità di potenza della prossima stagione.
“Via Abetone Inferiore 4 c'è molta fiducia nel motore italiano, sia per quanto riguarda la parte endotermica che il sistema ibrido nel recupero dell'energia cinetica”.
“Fare le cose senza correre rischi può dare vita a una buona vettura, che però non è in grado di vincere”, hanno riferito.
Quanto guadagnerà Lewis Hamilton in Ferrari?
Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Hamilton potrebbe optare per uno stipendio base più basso, che potrebbe però aumentare in modo significativo grazie ai bonus legati alle prestazioni.
Il quotidiano italiano riporta che Hamilton guadagnerà 40 milioni di euro a stagione. Il contratto di Hamilton avrebbe una durata di due stagioni, con un’opzione per un terzo anno.
Con l’aggiunta dei bonus, il sette volte campione del mondo potrebbe arrivare a guadagnare facilmente 100 milioni di euro in due anni.
