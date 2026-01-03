close global

charles leclerc in the Ferrari garage looking annoyed

Ferrari corre un RISCHIO che potrebbe ROVINARE il suo 2026

Ferrari corre un RISCHIO che potrebbe ROVINARE il suo 2026

Gianluca Cosentino
charles leclerc in the Ferrari garage looking annoyed

È stato confermato che la Ferrari potrebbe mettere a repentaglio la sua stagione 2026 dopo la delusione dell'ultimo campionato.

Secondo le informazioni fornite da FunoAT, il team italiano continua a cercare di tornare in pista e per questo avrebbe corso rischi importanti con l'unità di potenza della prossima stagione.

“Via Abetone Inferiore 4 c'è molta fiducia nel motore italiano, sia per quanto riguarda la parte endotermica che il sistema ibrido nel recupero dell'energia cinetica”.

“Fare le cose senza correre rischi può dare vita a una buona vettura, che però non è in grado di vincere”, hanno riferito.

Correlato: ULTIMA ORA: svelato il SOSTITUTO di Lewis Hamilton alla Ferrari

Quanto guadagnerà Lewis Hamilton in Ferrari?

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Hamilton potrebbe optare per uno stipendio base più basso, che potrebbe però aumentare in modo significativo grazie ai bonus legati alle prestazioni.

Il quotidiano italiano riporta che Hamilton guadagnerà 40 milioni di euro a stagione. Il contratto di Hamilton avrebbe una durata di due stagioni, con un’opzione per un terzo anno.

Con l’aggiunta dei bonus, il sette volte campione del mondo potrebbe arrivare a guadagnare facilmente 100 milioni di euro in due anni.

