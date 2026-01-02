La leggenda della Ferrari ESPLODE contro Charles Leclerc e Lewis Hamilton

Lewis Hamilton e Charles Leclerc hanno ricevuto un severo monito dopo le deludenti prestazioni della Ferrari nella stagione di Formula 1 del 2025.

Luca di Montezemolo, che ha presieduto la Ferrari durante l'era di Jean Todt e Michael Schumacher, ha recentemente espresso la sua opinione sulle difficoltà della squadra, mostrando il suo evidente disappunto.

Secondo il quotidiano italiano il Fatto Quotidiano, Montezemolo è preoccupato per il futuro della scuderia e assicura che lo sguardo sarà puntato su entrambi i piloti in vista della stagione 2026.

“La stagione della Ferrari? Posso solo dire che non ho parole e, per ora, preferisco tacere. Sono molto arrabbiato e deluso, perché dopo la mia famiglia, la Ferrari è la cosa più importante della mia vita”.

“Sono anche molto preoccupato per ciò che ci riserva il futuro. Abu Dhabi segna la fine di una stagione lunga e impegnativa, sia per i piloti che per tutta la squadra”.

“A Yas Marina daremo il massimo fino alla fine e, come squadra, cercheremo di concludere il campionato in modo positivo. L'attenzione sarà concentrata su Charles Leclerc e Lewis Hamilton”, ha commentato.

Quanti soldi ha guadagnato Charles Leclerc in Ferrari?

Charles Leclerc è in Formula 1 da 8 anni e dobbiamo dirvi quanto ha guadagnato dalla Ferrari in base al suo attuale contratto con la Scuderia di Maranello.

Secondo una pubblicazione realizzata da EL CEO, mezzo di comunicazione specializzato in trattative, il corrispondente monegasco ha guadagnato 34.000.000 di dollari per il biennio 2024-2025 con la Scuderia.

Nel 2023, abbiamo guadagnato 19 milioni, nel 2021 e nel 2022 abbiamo percepito uno stipendio di 12 milioni di dollari. In totale, nella categoria più alta, ho guadagnato uno stipendio di 129 milioni.

Senza embargo, dobbiamo precisare che questo si riduce solo al tuo stipendio, senza menzionare bonus o pagamenti effettuati dai datori di lavoro individuali e di squadra. Ricordiamo che Charles ha debuttato in F1 con la Sauber nel 2018, ma nel 2019 si è unito al team di Maranello con la speranza di conquistare il campionato piloti.

