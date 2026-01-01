La Ferrari lancia un messaggio di PAURA su Red Bull e Mercedes
La Ferrari lancia un messaggio di PAURA su Red Bull e Mercedes
Ferrari sta affrontando un anno particolarmente difficile, con Mercedes che sembra aver conquistato un vantaggio insuperabile. Secondo le dichiarazioni di un ingegnere della scuderia a Leo Turrini, l’eccellenza del motore dei Silver Arrows ha conferito al team tedesco un primato difficile da colmare.
Negli ultimi tempi, si è discusso molto dell’innovativa soluzione adottata da Mercedes, tanto che un ex componente del team ha rivelato a Red Bull l’ottimizzazione in corso del rapporto di compressione, per ottenere prestazioni superiori in pista rispetto a quelle registrate durante i test. La FIA ha comunicato a The Race che questa modifica sarà consentita, mettendo così Ferrari, Honda e Audi in evidente svantaggio.
Un ingegnere della scuderia – che ha preferito rimanere anonimo – ha spiegato a Turrini il segreto della mossa tedesca, illustrando che il rapporto di compressione è, in termini semplici, il rapporto tra il volume massimo e quello minimo della camera di combustione, rispettivamente misurati quando il pistone si trova al punto morto inferiore e superiore.
Correlato: ESPLOSIONE: Toto Wolff critica duramente Lewis Hamilton per essere andato alla Ferrari
Funzionamento dell'innovazione
Il medesimo tecnico ha approfondito affermando: «Dalle mie informazioni emerge che Mercedes – e forse anche il team di Red Bull – ha individuato il modo di far espandere, a temperature elevate, i materiali della camera di combustione. Questo permette di ottenere un volume massimo fino a diciotto volte superiore rispetto a quello minimo, sfruttando in maniera intelligente le proprietà dei materiali stessi in condizioni estreme e garantendo prestazioni migliorate in pista.»
Ferrari non dispone di questa tecnologia e, pur aspettandosi tempi difficili per la scuderia italiana, l’ingegnere sottolinea la legalità dell’innovazione adottata da Mercedes. «Ritengo che siano riusciti ad ‘allungare’ la camera di combustione senza infrangere le regole. I rapporti di compressione vengono misurati solo a freddo, rendendo impossibile ottenere dati affidabili a temperature elevate. In questo senso, l’approccio di Mercedes è estremamente intelligente e pienamente conforme alle normative», ha dichiarato.
Nonostante Ferrari stia lavorando a una strategia di risposta, sembra improbabile che la scuderia riesca a recuperare il gap in tempi brevi. Infatti, il motore Ferrari 067/7, che debutterà dopo la pausa estiva, non integrerà una soluzione analoga. Se il team tedesco riuscirà a mantenere questo vantaggio, la leadership potrebbe protrarsi fino al 2026.
Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!
Correlato
Latest News
La Ferrari lancia un messaggio di PAURA su Red Bull e Mercedes
- 2 ore fa
Imbrogli? Mercedes ammette di aver infranto le regole insieme alla McLaren
- 3 ore fa
Quando si svolgono i test di Antonelli con la Mercedes F1 e perché una parte di essi si svolge a porte chiuse?
- Oggi 14:00
Ecco come puoi ACQUISTARE un circuito di F1
- Oggi 13:00
La partenza di Hamilton è la preoccupazione MINIMA per la Ferrari; ecco come l'incubo potrebbe peggiorare
- Oggi 12:00
Ferrari Notizie Oggi: Avvertiti da Leclerc; Pagamento alla FIA
- Ieri 23:30
Molto letto
Ferrari ignora le PRESTAZIONI per l'inizio del 2026
- 21 dicembre
Ferrari accusata di maltrattamenti a Carlos Sainz!
- 21 dicembre
IL CAMPIONE DI F1 dice che Lewis Hamilton "DEVE ANDAR VIA"
- 21 dicembre
F1 Kimi Antonelli Oggi: Fa eco a Fernandno Alonso; Tutti i piloti che hanno raggiunto il podio nel 2025
- 28 dicembre
F1 Oggi: Lewis Hamilton ricorda la sconfitta più amara; Piastri rivela di volersi vendicare di Norris
- 28 dicembre
ULTIME NOTIZIE: La F1 annuncia ufficialmente il GP del Portogallo al posto di questo STORICO Gran Premio
- 16 dicembre