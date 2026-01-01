Ecco come puoi ACQUISTARE un circuito di F1

Le sezioni del Circuito di Suzuka saranno messe in vendita una volta terminati i lavori di ristrutturazione in questo storico impianto giapponese.

Attualmente il leggendario tracciato del Gran Premio del Giappone di Formula 1 viene modernizzato, con particolare attenzione rivolta alla parte ovest, celebre per ospitare la famosa Spoon Curve. Da decenni, Suzuka mantiene il suo posto nel calendario della F1, consolidandosi come punto di riferimento imprescindibile grazie alla sua ricca storia e tradizione nell’automobilismo.

Tra le icone della Formula 1, Michael Schumacher detiene il record di vittorie a Suzuka, salendo sul podio in sei occasioni. A fianco del tedesco, il sette volte campione Lewis Hamilton avrà l’opportunità di eguagliare questo primato quando il Gran Premio giapponese tornerà in marzo 2026.

Nonostante i successi e le aspettative, restano ancora importanti lavori da completare nel circuito, che si prepara al tanto atteso ritorno delle competizioni tra meno di tre mesi.

Il circuito del GP del Giappone venderà parti del tracciato di F1

Durante i lavori di ristrutturazione, gli account ufficiali di Suzuka sui social hanno offerto aggiornamenti costanti per rassicurare i tifosi, preoccupati che la ripavimentazione non venga completata in tempo.

La zona interessata è stata completamente isolata per consentire l’applicazione di un nuovo strato d’asfalto, parte integrante dei lavori di ricostruzione. Di recente, attraverso “X”, è stata annunciata la vendita dei frammenti d’asfalto provenienti dal tracciato, offrendo agli appassionati la rara possibilità di entrare in possesso di un pezzo di storia, testimone di numerosi eventi di rilievo internazionale, tra cui le gare di Formula 1 e la Suzuka 8 Hours.

La pubblicazione mostra immagini degli operai intenti a tagliare sezioni di asfalto, accompagnata dalla nota: "Nell’ambito dei lavori di ripavimentazione del West Course del Circuito di Suzuka, offriamo in vendita l’asfalto proveniente dal tracciato che ha ospitato eventi di grande rilievo. I dettagli e i prezzi saranno comunicati a breve."

