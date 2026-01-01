La partenza di Hamilton è la preoccupazione MINIMA per la Ferrari; ecco come l'incubo potrebbe peggiorare
La partenza di Hamilton è la preoccupazione MINIMA per la Ferrari; ecco come l'incubo potrebbe peggiorare
Ferrari continua a trovare nuovi modi per far arrabbiare gli appassionati di Formula 1.
Non basti il fatto che i titoli per i suoi piloti sembrino destinati a un’agonia decennale, ma ad aggravare la situazione l’immagine di uno dei grandi del circuito, Lewis Hamilton, ne esce ulteriormente danneggiata.
Non intendo ripetere le statistiche desolanti della stagione 2025 del britannico, perché rimane, per quanto sottile, una speranza che il 2026 possa portare una svolta reale e che, finalmente, la Scuderia possa coronare le lunghe aspettative accumulate tra delusioni e frustranti occasioni mancate.
Se ciò non dovesse avvenire, la situazione rischierebbe seriamente di peggiorare, soprattutto alla luce delle voci che parlano di un possibile addio di Hamilton al mondo della Formula 1.
Correlato: ESPLOSIONE: Toto Wolff critica duramente Lewis Hamilton per essere andato alla Ferrari
Ferrari non può permettersi di perdere Charles Leclerc
Anche se l’eventuale declino di Hamilton potrebbe sembrare un sollievo per la Ferrari, il vero banco di prova arriverà nel 2026, anno che potrebbe segnare una svolta decisiva per Charles Leclerc, il principale candidato a portare a casa un campionato mondiale. Leclerc, cresciuto e formato all’interno dell’accademia Ferrari sin dal 2016, ha dimostrato le qualità di un campione, rimanendo fedele alla squadra nonostante i suoi 28 anni e le scarse possibilità che altri team gli avrebbero offerto per competere realmente per il titolo. Mentre altri concorrenti come George Russell o Lando Norris vivono il picco delle loro carriere, è inquietante vedere come Leclerc stia sprecando questo periodo d’oro senza le necessarie opportunità di esprimere al massimo il suo talento.
La crescente preoccupazione riguarda il fatto che un’inesistente evoluzione della monoposto rossa possa minare definitivamente la fiducia del pilota. Se il 2026 non dovesse offrire a Leclerc l’occasione di guidare una vettura competitiva, non ci sarà alternativa se non quella di cercare nuove strade altrove, in un mercato in fermento con numerosi piloti alla ricerca di un futuro più promettente. Per la leggendaria Scuderia, perdere un talento del calibro di Leclerc rappresenterebbe non solo un colpo duro, ma anche un segnale preoccupante dei limiti attuali e delle difficoltà nel riproporre un progetto capace di far tornare Ferrari tra i veri contendenti al titolo mondiale.
Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!
Correlato
Latest News
La Ferrari lancia un messaggio di PAURA su Red Bull e Mercedes
- 2 ore fa
Imbrogli? Mercedes ammette di aver infranto le regole insieme alla McLaren
- 3 ore fa
Quando si svolgono i test di Antonelli con la Mercedes F1 e perché una parte di essi si svolge a porte chiuse?
- Oggi 14:00
Ecco come puoi ACQUISTARE un circuito di F1
- Oggi 13:00
La partenza di Hamilton è la preoccupazione MINIMA per la Ferrari; ecco come l'incubo potrebbe peggiorare
- Oggi 12:00
Ferrari Notizie Oggi: Avvertiti da Leclerc; Pagamento alla FIA
- Ieri 23:30
Molto letto
Ferrari ignora le PRESTAZIONI per l'inizio del 2026
- 21 dicembre
Ferrari accusata di maltrattamenti a Carlos Sainz!
- 21 dicembre
IL CAMPIONE DI F1 dice che Lewis Hamilton "DEVE ANDAR VIA"
- 21 dicembre
F1 Kimi Antonelli Oggi: Fa eco a Fernandno Alonso; Tutti i piloti che hanno raggiunto il podio nel 2025
- 28 dicembre
F1 Oggi: Lewis Hamilton ricorda la sconfitta più amara; Piastri rivela di volersi vendicare di Norris
- 28 dicembre
ULTIME NOTIZIE: La F1 annuncia ufficialmente il GP del Portogallo al posto di questo STORICO Gran Premio
- 16 dicembre