Quanto dovrà pagare Charles Leclerc per correre nel 2026?
È stato rivelato che Charles Leclerc dovrà pagare una quota alla FIA per partecipare al Campionato mondiale di Formula 1 del 2026.
Oltre a soddisfare i requisiti sportivi, rinnovare la superlicenza comporta costi elevati. Maggiore è il numero di punti ottenuti nella stagione precedente, maggiore è l'investimento necessario.
I piloti senza punti, i debuttanti o coloro che non hanno gareggiato l'anno scorso devono pagare un importo base di 11.453 euro, a cui si aggiungono 2.313 euro per ogni punto ottenuto. In termini numerici, Lando Norris, Max Verstappen e Oscar Piastri hanno raggiunto costi vicini al milione di euro.
Questi importi sono calcolati sulla base dei dati del 2025 e potrebbero essere adeguati per il 2026 a causa dell'inflazione, anche se non sono ancora stati rivelati dettagli al riguardo.
|Coureur
|Punti nel 2025
|Costi per il 2026
|Lando Norris
|423
|€989.852
|Max Verstappen
|421
|€985.226
|Oscar Piastri
|410
|959.783 €
|George Russell
|319
|749.300 €
|Charles Leclerc
|242
|571.199 €
|Lewis Hamilton
|156
|372.281 €
|Kimi Antonelli
|150
|358.403 €
|Alexander Albon
|73
|180.302 €
|Carlos Sainz
|64
|159.485 €
|Fernando Alonso
|56
|140.981 €
|Nico Hülkenberg
|51
|129.416 €
|Isack Hadjar
|51
|129.416 €
|Ollie Bearman
|41
|€106.286
|Liam Lawson
|38
|€99.347
|Esteban Ocon
|38
|99.347 €
|Lance Stroll
|33
|87.782 €
|Pierre Gasly
|22
|62.339 €
|Gabriel Bortoleto
|19
|55.400 €
|Valtteri Bottas
|0
|11.453 €
|Franco Colapinto
|0
|€11.453
|Arvid Lindblad
|0
|€11.453
|Sergio Pérez
|0
|€11.453
Quanto guadagnerà Lewis Hamilton in Ferrari?
Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Hamilton potrebbe optare per uno stipendio base più basso, che potrebbe però aumentare in modo significativo grazie ai bonus legati alle prestazioni.
Il quotidiano italiano riporta che Hamilton guadagnerà 40 milioni di euro a stagione. Il contratto di Hamilton avrebbe una durata di due stagioni, con un’opzione per un terzo anno.
Con l’aggiunta dei bonus, il sette volte campione del mondo potrebbe arrivare a guadagnare facilmente 100 milioni di euro in due anni.
