Charles Leclerc, Ferrari, Belgium, 2025

Quanto dovrà pagare Charles Leclerc per correre nel 2026?

Quanto dovrà pagare Charles Leclerc per correre nel 2026?

Gianluca Cosentino
Charles Leclerc, Ferrari, Belgium, 2025

È stato rivelato che Charles Leclerc dovrà pagare una quota alla FIA per partecipare al Campionato mondiale di Formula 1 del 2026.

Oltre a soddisfare i requisiti sportivi, rinnovare la superlicenza comporta costi elevati. Maggiore è il numero di punti ottenuti nella stagione precedente, maggiore è l'investimento necessario.

I piloti senza punti, i debuttanti o coloro che non hanno gareggiato l'anno scorso devono pagare un importo base di 11.453 euro, a cui si aggiungono 2.313 euro per ogni punto ottenuto. In termini numerici, Lando Norris, Max Verstappen e Oscar Piastri hanno raggiunto costi vicini al milione di euro.

Questi importi sono calcolati sulla base dei dati del 2025 e potrebbero essere adeguati per il 2026 a causa dell'inflazione, anche se non sono ancora stati rivelati dettagli al riguardo.

CoureurPunti nel 2025Costi per il 2026
Lando Norris423€989.852
Max Verstappen421€985.226
Oscar Piastri410959.783 €
George Russell319749.300 €
Charles Leclerc242571.199 €
Lewis Hamilton156372.281 €
Kimi Antonelli150358.403 €
Alexander Albon73180.302 €
Carlos Sainz64159.485 €
Fernando Alonso56140.981 €
Nico Hülkenberg51129.416 €
Isack Hadjar51129.416 €
Ollie Bearman41€106.286
Liam Lawson38€99.347
Esteban Ocon3899.347 €
Lance Stroll3387.782 €
Pierre Gasly2262.339 €
Gabriel Bortoleto1955.400 €
Valtteri Bottas011.453 €
Franco Colapinto0€11.453
Arvid Lindblad0€11.453
Sergio Pérez0€11.453

Quanto guadagnerà Lewis Hamilton in Ferrari?

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Hamilton potrebbe optare per uno stipendio base più basso, che potrebbe però aumentare in modo significativo grazie ai bonus legati alle prestazioni.

Il quotidiano italiano riporta che Hamilton guadagnerà 40 milioni di euro a stagione. Il contratto di Hamilton avrebbe una durata di due stagioni, con un’opzione per un terzo anno.

Con l’aggiunta dei bonus, il sette volte campione del mondo potrebbe arrivare a guadagnare facilmente 100 milioni di euro in due anni.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

