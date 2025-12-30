La Ferrari causerebbe un ALTRO TRADIMENTO alla Red Bull!

La Red Bull Racing potrebbe trovarsi ad affrontare un altro tradimento, questa volta istigato dalla Ferrari.

Arvin Lindblad ammette di capire che Verstappen sia la figura dominante della Red Bull Racing, ma preferisce guardare ad Hamilton con ammirazione: "Lewis Hamilton. Anche se riconosco che in questo ambiente non è la risposta più politicamente corretta", afferma.

Secondo lui, le ragioni sono chiare: "È inglese e di colore, il che mi ha permesso di identificarmi con lui. Inoltre, era incredibilmente veloce e imponente. Da quando ho iniziato a seguire la Formula 1, ho sempre ammirato il suo talento".

In Formula 1, Lindblad ritroverà Kimi Antonelli, che conosce dalle categorie junior: "Nutro un immenso rispetto per lui. È un pilota di straordinario talento e merita ogni opportunità che ha ricevuto.

Alcune delle nostre battaglie nel corso degli anni sono state tra le più emozionanti che abbia mai vissuto. Ho sempre pensato che contro di lui avrei dovuto dare il 100% per batterlo". "Senza dubbio, è stato il rivale che mi ha messo più alla prova", conclude Lindblad.

Quanti soldi ha guadagnato Charles Leclerc in Ferrari?

Secondo una pubblicazione realizzata da EL CEO, mezzo di comunicazione specializzato in trattative, il corrispondente monegasco ha guadagnato 34.000.000 di dollari per il biennio 2024-2025 con la Scuderia.

Nel 2023, abbiamo guadagnato 19 milioni, nel 2021 e nel 2022 abbiamo percepito uno stipendio di 12 milioni di dollari. In totale, nella categoria più alta, ho guadagnato uno stipendio di 129 milioni.

Senza embargo, dobbiamo precisare che questo si riduce solo al tuo stipendio, senza menzionare bonus o pagamenti effettuati dai datori di lavoro individuali e di squadra. Ricordiamo che Charles ha debuttato in F1 con la Sauber nel 2018, ma nel 2019 si è unito al team di Maranello con la speranza di conquistare il campionato piloti.

