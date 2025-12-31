Lewis Hamilton, SOTTO MINACCIA alla Ferrari

Lewis Hamilton rischierebbe il posto alla Ferrari se non migliorasse i suoi risultati.

In una dichiarazione alla stampa sulla possibilità di una promozione alla Ferrari, Ollie Bearman ha affermato: “Sono in F1 e, per fare carriera, bisogna credere in se stessi. Credo di essere già pronto, anche se continuo a dimostrare il mio valore”.

“Non è che improvvisamente ho fatto delle gare fantastiche; ho attraversato periodi difficili, come quando ho ottenuto quattro o cinque undicesimi posti consecutivi a metà stagione”.

“Con il tempo, quegli undicesimi si sono trasformati in decimi, noni e persino ottavi, cosa che tutti apprezziamo. Dalle vacanze estive, il mio ritmo e il mio slancio sono notevolmente migliorati, e per questo mi sento pronto”.

Per quanti anni ha firmato Lewis Hamilton con Ferrari?

Secondo quanto riportato dal giornalista italiano Leo Turrini, l’accordo tra Lewis Hamilton e Ferrari non sarà di breve durata: "È la notizia del millennio per la F1. Hamilton ha firmato un contratto 2+1, con un’opzione anche per il 2026.

"Vedere Lewis vestito di rosso sembrava un sogno irraggiungibile. Siamo davanti a un evento storico: mai un pilota così titolato era approdato in Ferrari. Michael Schumacher aveva vinto due Mondiali prima di arrivare a Maranello. Siamo davanti a qualcosa di straordinario. Come dice Mogol: se funzionerà o meno, lo scopriremo solo vivendo", ha dichiarato a Sky Sport 24.

Nell’annuncio ufficiale di Ferrari sul suo ingaggio, si legge che Hamilton ha firmato un contratto di più anni: "La Scuderia Ferrari è lieta di annunciare che Lewis Hamilton si unirà alla squadra nel 2025 con un contratto pluriennale."

Inoltre, non si può ignorare il fatto che si tratti di un accordo estremamente redditizio per il pilota britannico. Hamilton avrà uno degli stipendi più alti della griglia, consolidando la sua posizione tra i piloti più pagati della Formula 1.

