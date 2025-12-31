Il MIRACOLO che potrebbe impedire il RITIRAMENTO di Lewis Hamilton
Lewis Hamilton ha rivelato il miracolo che si aspetta nella prossima stagione, mettendo così fine alle voci sul suo ritiro.
In una recente intervista, il pilota ha riflettuto sulle sue esperienze con le diverse ere regolamentari della F1, spiegando cosa ha imparato dalle difficoltà passate: “È stato davvero interessante”, ha commentato Hamilton all'inizio di questo mese.
Ha ricordato come nel 2009, con la McLaren, gli fosse stato comunicato il primo giorno che le regole prevedevano il 50% in meno di carico aerodinamico, quindi hanno progettato la vettura sulla base di tale ipotesi: "Sono arrivato a gennaio e mi hanno detto: ‘abbiamo già raggiunto i nostri obiettivi’, e io ho pensato: ‘è normale?’.
"Poi, nel primo test, non c'era alcun carico aerodinamico ed eravamo molto lontani dalle aspettative. Quell'esperienza mi ha insegnato moltissimo. E il 2017 è stato fantastico, con una vettura più grande e più larga. Si notava una maggiore potenza e il carico aerodinamico era notevole.
“È stata davvero un'esperienza straordinaria. Questa generazione è stata probabilmente la peggiore. Spero che la prossima non superi queste difficoltà”, ha concluso.
Quanto guadagnerà Lewis Hamilton in Ferrari?
Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Hamilton potrebbe optare per uno stipendio base più basso, che potrebbe però aumentare in modo significativo grazie ai bonus legati alle prestazioni.
Il quotidiano italiano riporta che Hamilton guadagnerà 40 milioni di euro a stagione. Il contratto di Hamilton avrebbe una durata di due stagioni, con un’opzione per un terzo anno.
Con l’aggiunta dei bonus, il sette volte campione del mondo potrebbe arrivare a guadagnare facilmente 100 milioni di euro in due anni.
