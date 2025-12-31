Leclerc lancia l'AVVERTIMENTO alla Ferrari: "Il 2026 è adesso o mai più"

Charles Leclerc ha trascorso tutta la sua carriera in Formula 1 sotto l'egida della Ferrari, sia come giovane promessa che come titolare. Tuttavia, il pilota ha messo in chiaro al gigante italiano che il suo percorso potrebbe volgere al termine se le nuove regolamentazioni tecniche del 2026 non porteranno miglioramenti sostanziali. Il possibile nuovo traguardo per Leclerc? Aston Martin.

Nel 2025 la Ferrari ha vissuto una stagione davvero deludente. Lewis Hamilton si è unito al team, ma il suo rendimento non ha convinto: il sette volte campione del mondo non è riuscito a salire sul podio in nessun Gran Premio, una situazione che si ripete per la prima volta dal suo esordio nel 2007.

Per la sua parte, Leclerc si è mostrato più competitivo ottenendo sette podi, ma terminare al quarto posto nel campionato costruttori si è rivelato estremamente frustrante, soprattutto dopo l'ottimo risultato dell'anno precedente in cui la scuderia aveva conquistato il secondo posto, a pochi passi dalla McLaren.

Alla luce di questi risultati, si vocifera che il pilota stia valutando un possibile futuro con Aston Martin, mentre all'interno della Ferrari sembrerebbe prendere forma, presenzialmente, un piano B.

Leclerc avverte: ora o mai per la Ferrari

«Certo», ha detto Leclerc quando gli è stato chiesto se crede ancora nella possibilità di vincere il campionato mondiale con la Ferrari. Ha però ribadito che il prossimo anno sarà decisivo, e il 2026 si preannuncia come un punto di svolta sia per lui che per la Scuderia.

«La situazione è complessa, ma l'intero team è estremamente motivato per le sfide che ci attendono. Stiamo per affrontare un grande cambiamento e questa rappresenta un’opportunità unica per la Ferrari di dimostrare il proprio valore. È ora o mai», ha dichiarato.

«Spero sinceramente che riusciremo a partire col piede giusto in questa nuova era, poiché questo definirà il futuro dei prossimi quattro anni», ha continuato Leclerc, sottolineando l'importanza di partire in maniera competitiva dalla stagione 2026.

Secondo lui, se non si instauri una dinamica positiva, il titolo mondiale potrebbe rimanere lontano fino al 2029 o al 2030. «Dopo la sesta o settima gara della prossima stagione avremo ben chiaro quali team domineranno negli anni a venire», ha concluso.

