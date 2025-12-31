Il compagno di squadra di Hamilton non lo aiuterà alla Ferrari!

Charles Leclerc ha spiegato perché Lewis Hamilton fatica ad ambientarsi in Ferrari e perché non riesce a sostenerlo efficacemente come compagno di squadra.

Durante la stagione 2025, entrambi i piloti hanno espresso la loro frustrazione per le prestazioni del SF‑25, sebbene il monégasco abbia attraversato un anno leggermente più promettente rispetto al sette volte campione del mondo.

Nel corso dell’anno, Leclerc ha conquistato sette podi, superando nettamente Hamilton nelle qualifiche del 2025 con un netto 19 a 5. Il problema di Hamilton, tuttavia, non si limita alle prestazioni dell’auto, ma si riflette anche nei processi interni del team, come evidenziato dalle tensioni emerse nelle comunicazioni radio con l’ingegnere di pista Riccardo Adami.

Leclerc può supportare Hamilton in Ferrari?

In un’intervista alla stampa, Leclerc ha espresso comprensione per le difficoltà di Hamilton, precisando però che intervenire sulle questioni interne del team non rientra nelle sue prerogative. “Il mio obiettivo è sfruttare al massimo ogni leva a mia disposizione”, ha dichiarato il pilota monegasco.

“Ho tantissimi aspetti su cui concentrarmi, sia a livello personale che per il team, e devo assicurarmi che il mio ritmo sia perfettamente in sintonia con l’auto. Per questo, trovare il tempo per aiutare Lewis risulta complicato, soprattutto perché lui ha già ottenuto risultati che a me sfuggono. Non ho consigli pratici da offrirgli.”

Riguardo l’inserimento in una nuova squadra, Leclerc ha commentato: “È un processo lungo. Non ricordo nemmeno la sensazione di unirsi per la prima volta a un team, e io sono in Ferrari da otto anni. Conosco bene il funzionamento interno e il grado di naturalezza che ci si aspetta, ma per Lewis l’esperienza resta ancora nuova, anche dopo un anno. Inoltre, la visione, l’ambiente e le modalità operative sono molto diversi e richiedono tempo per essere assimilati.”

