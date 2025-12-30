Si è aperto completamente! Wolff racconta il periodo più difficile della sua vita

Toto Wolff ha raccontato come un'infanzia difficile abbia segnato il suo percorso, costringendolo a vivere in modalità sopravvivenza durante periodi familiari particolarmente complicati.

Prima di raggiungere le vette dell'automobilismo, Wolff ha conosciuto una realtà modesta: cresciuto a Vienna, la sua città natale, ha trascorso i primi anni della sua vita in una fattoria in Austria. Figlio di un anestesista e di un dirigente nel settore dei trasporti, il cammino che lo ha portato a guidare il mitico team dei Silver Arrows è stato costellato di sfide e momenti difficili.

Oggi, a 53 anni, si conferma come una delle figure più umili e laboriose nel panorama della Formula 1, avendo imparato presto a farsi carico delle proprie responsabilità. Già all'età di otto anni, la diagnosi di un tumore cerebrale al padre segnò profondamente lui e la sorella, costringendoli ad affrontare insieme un trauma emotivo e notevoli difficoltà economiche.

Correlato: ESPLOSIONE: Toto Wolff critica duramente Lewis Hamilton per essere andato alla Ferrari

Wolff racconta le sfide dell'infanzia dopo la diagnosi ai danni del padre

In una recente intervista al The Telegraph, Wolff ha ricordato quegli anni segnati dal dolore, spiegando come tali esperienze abbiano contribuito a forgiare l'uomo di successo che è diventato.

"La mia infanzia è stata realmente dura", ha confessato, aggiungendo che durante l'adolescenza lottare per sopravvivere era l'unica certezza. Fin da giovane, comprese di non voler dipendere dai miei genitori: mi vergognavo e ho assunto con determinazione il compito di proteggere me stesso e mia sorella, poiché facevo i conti con ragioni ben fondate per non poter contare pienamente sul loro supporto.

Ha continuato: "Mio padre era una persona straordinaria, ma la malattia cambiò il suo carattere. Nel frattempo, mia madre si trovava a dover lottare per mantenersi e costruire la propria vita. Di conseguenza, ho dovuto imparare da solo a cavarmela e, oggi, posso dire di aver fatto pace con il mio passato."

Decenni dopo quella dolorosa diagnosi, Wolff è diventato non solo azionista, ma anche CEO e direttore del prestigioso team Mercedes in F1, dimostrando di aver trasformato le avversità in una spinta verso il successo. "Devo tutto ciò che sono oggi ai miei genitori", ha concluso, riconoscendo come la sua ambizione e il desiderio di prendere in mano la propria vita siano nati proprio dalla necessità di lottare per emergere e costruire un futuro migliore.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato