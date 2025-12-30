La Ferrari svela il suo TRUCCO per la vettura del 2026 per battere Red Bull e Mercedes
Il team Ferrari sta lavorando allo sviluppo di una sospensione anteriore flessibile per la monoposto del 2026, come riportato da FormulaAnalisiTechnica.
Questa scelta sorprende, soprattutto se si considera che negli ultimi anni le scuderie hanno prediletto sospensioni anteriori estremamente rigide per garantire una piattaforma aerodinamica stabile. Con l’arrivo di nuove monoposto in pista il prossimo anno, i team stanno cercando di leggere tra le righe: la scorsa settimana è emerso che alcune scuderie avevano individuato un possibile “trucco” nel motore Mercedes, argomento di cui non si discute apertamente.
Inoltre, si registrano interventi su altri aspetti del regolamento. Secondo quanto riportato da The Race, sarebbe stato manipolato il misuratore del flusso di carburante fino a quando la FIA ha prontamente inasprito le norme in quel settore.
Sospensione anteriore flessibile, una soluzione innovativa
Ferrari ha scelto di puntare sulla flessibilità della sospensione anteriore, sviluppando un sistema che, a determinate velocità, permette di regolare dinamicamente l’angolazione della campanatura. In pratica, quando il braccio di collegamento si flette sotto specifiche sollecitazioni, la lunghezza effettiva si riduce, provocando un cambiamento controllato dell’angolo. Questo meccanismo incide notevolmente sulla dinamica complessiva della monoposto.
Parallelamente, il braccio della sospensione rappresenta un elemento critico per la FIA, essendo tenuto a superare rigorosi test di impatto. Per questo motivo, Ferrari ha ottenuto la flessibilità desiderata mediante un’innovativa sovrapposizione di strati di fibra di carbonio. Le fibre sono orientate con estrema cura per garantire proprietà anisotrope al componente, assicurando così il rispetto delle normative FIA e consentendo deformazioni solo quando le forze agiscono da direzioni diverse da quelle previste dal regolamento.
