La cena Ferrari che avrebbe potuto porre fine alla carriera di Hamilton in F1

Andiamo subito al sodo: il primo anno di Lewis Hamilton in Ferrari si è rivelato un disastro totale.

Il sette volte campione del mondo si aspettava una monoposto in grado di lottare per il titolo, dopo aver assistito quasi alla consacrazione della Ferrari nel campionato costruttori 2024.

Sebbene la stagione iniziasse con segnali di vantaggio per la McLaren, le aspettative su Hamilton erano molto elevate. Con Lando Norris che aveva portato il team di Woking a ottenere il primo doppio in F1 dal 1998, si prevedevano almeno una vittoria in Gran Premio, qualche podio o, quantomeno, una lotta serrata contro il compagno Charles Leclerc. La realtà, tuttavia, ha raccontato un’altra storia.

Salvo una vittoria effimera in uno sprint in Cina, Hamilton ha trascorso l’intera stagione senza arrivare a un singolo podio, un dato senza precedenti in una carriera iniziata nel 2007. Con 156 punti, il pilota si è ritrovato ben 86 punti indietro rispetto a Leclerc, che ha totalizzato sette podi.

Questo contesto è fondamentale per comprendere non solo i difficili inizi di Hamilton in Ferrari, ma anche le sfide che il sette volte mondiale dovrà affrontare per evitare di scivolare in una spirale di competitività perduta, simile a quella vissuta in passato da campioni come Sebastian Vettel, Michael Schumacher o persino Nigel Mansell in McLaren.

Correlato: ESPLOSIONE: Toto Wolff critica duramente Lewis Hamilton per essere andato alla Ferrari

Il fattore Ferrari che influenza Hamilton

Uno degli aspetti cruciali per l’adattamento di Hamilton nella Scuderia è stato trovare il giusto ambiente nel team. Dopo anni di successi con la Mercedes, dove aveva instaurato un rapporto molto stretto con il suo ingegnere di pista, Peter “Bono” Bonnington, il passaggio a Ferrari si è fatto sentire con l’arrivo di Riccardo Adami. La stagione si è così contraddistinta da conversazioni radio estremamente tese: un episodio a Miami è rimasto nella memoria, quando, infuriato per il ritardo nel definire la strategia, Hamilton ha esclamato “Prenditi un tè nel frattempo, andiamo!”. La comunicazione non ha mai raggiunto la stessa sintonia di allora. Nonostante fosse stata promessa una revisione interna durante l’inverno, secondo alcune fonti Hamilton e Adami, dopo una cena, avrebbero deciso di continuare insieme fino al 2026, decisione che solleva seri dubbi sulla possibilità di instaurare un rapporto lavorativo realmente efficace.

Come può Ferrari valorizzare al meglio Hamilton?

Sebbene entrambi siano professionisti di grande talento, è evidente che la sintonia tra Hamilton e Adami lascia a desiderare. Per il bene di entrambi diventa urgente una ristrutturazione interna che comporti il trasferimento di Adami, in modo da consentire al sette volte campione di ricevere il supporto necessario, in considerazione dell’enorme investimento che rappresenta. Un ulteriore anno di collaborazione potrebbe, in teoria, migliorare la comunicazione, anche se è possibile che emergano alternative più in linea con lo stile di guida di Hamilton. In ogni caso, se Ferrari ambisce a regalare ad Hamilton l’ottavo titolo mondiale, dovrà impegnarsi seriamente nel fornirgli tutte le risorse del caso. In fondo, le glorie di un tempo – Schumacher, Jean Todt, Ross Brawn, Rory Byrne – sono ormai un ricordo distante, e adesso è fondamentale imparare ad ascoltare la formula del successo che Hamilton porta con sé.

Record di Gran Premi di Lewis Hamilton con Ferrari Gran Premio Posizione Australia 10 Cina DSQ Giappone 7 Bahrain 5 Arabia Saudita 7 Miami 8 Emilia Romagna 4 Monaco 5 Spagna 6 Canada 6 Austria 4 Gran Bretagna 4 Belgio 7 Ungheria 12 Paesi Bassi DNF Italia 6 Azerbaijan 8 Singapore 8 Stati Uniti 4 Messico 8 Brasile DNF Las Vegas 8 Qatar 12 Abu Dhabi 8

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato