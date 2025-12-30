Chi ha più soldi, Lewis Hamilton o Fernando Alonso? La risposta si avvicina sempre di più.

Molti piloti sono riusciti a trasformare il loro successo in pista in una fortuna impressionante. GC Sports ha stilato una lista dei cinque piloti di Formula 1 più ricchi e, a sorpresa, il quattro volte campione Max Verstappen non figura tra questi.

Niki Lauda occupa il quinto posto. Con tre titoli mondiali, ha lasciato un segno indelebile in Formula 1 e ha contribuito all'ascesa della Mercedes negli ultimi anni della sua vita. Il defunto pilota aveva un patrimonio netto di 172 milioni di euro.

Kimi Räikkönen è al quarto posto. "L'uomo di ghiaccio" ha appeso il casco al chiodo in F1 alla fine del 2021 e ora gareggia nei kart insieme al figlio Robin. Nel corso della sua carriera, iniziata alla Sauber, ha guidato per McLaren, Ferrari, Lotus, è tornato in Ferrari e ha concluso in Alfa Romeo, accumulando un patrimonio netto di 216 milioni di euro.

L'esperto Fernando Alonso si classifica al terzo posto. Questo pilota spagnolo, con due titoli mondiali e il record di presenze, ha debuttato nel 2001 e ha guidato per team come Minardi, McLaren, Renault, Ferrari e Aston Martin. Nel corso della sua lunga carriera, ha accumulato un patrimonio netto stimato in 224 milioni di euro.

Lewis Hamilton occupa il secondo posto ed è, senza dubbio, uno dei piloti più decorati della storia. Con sette titoli mondiali, eguagliando Michael Schumacher, è tra i piloti più ricchi della F1. Nel 2025, dopo dodici anni alla Mercedes, Hamilton è passato alla Ferrari e il suo patrimonio netto è stimato in circa 258 milioni di euro.

Michael Schumacher rimane il numero uno indiscusso. Il pilota tedesco ha dominato la Formula 1 negli anni '90 e nei primi anni 2000, portando la Ferrari al vertice dopo aver vinto due campionati con la Benetton. Sebbene le sue condizioni di salute siano tenute molto riservate, continua ad avere un seguito fervente. Il suo patrimonio netto è stimato in 671 milioni di euro, il più grande nella storia della F1.

Correlato: Hamilton mette nei guai la Ferrari per il suo contratto

Quanto guadagnerà Lewis Hamilton in Ferrari?

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Hamilton potrebbe optare per uno stipendio base più basso, che potrebbe però aumentare in modo significativo grazie ai bonus legati alle prestazioni.

Il quotidiano italiano riporta che Hamilton guadagnerà 40 milioni di euro a stagione. Il contratto di Hamilton avrebbe una durata di due stagioni, con un’opzione per un terzo anno.

Con l’aggiunta dei bonus, il sette volte campione del mondo potrebbe arrivare a guadagnare facilmente 100 milioni di euro in due anni.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato