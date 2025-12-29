Red Bull e Mercedes sono nei guai? Ferrari, Honda e Audi stanno valutando la possibilità di presentare un reclamo.
Red Bull e Mercedes sono nei guai? Ferrari, Honda e Audi stanno valutando la possibilità di presentare un reclamo.
Ferrari, Honda e Audi hanno espresso il proprio disappunto per l’operato della FIA, che sarebbe stato troppo indulgente nei confronti di una manovra riscontrata tra Mercedes e Red Bull Powertrains, riguardante il rapporto di compressione.
Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, i tre costruttori stanno facendo pressione sull’organo regolatore per rivedere il metodo di misurazione adottato, accentuando il clima di tensione in vista della prossima stagione di Formula 1.
Le indagini hanno evidenziato che Mercedes e Red Bull potrebbero sfruttare un “trucco” durante le fasi di prova: nonostante le regole prevedano un rapporto di compressione massimo di 16:1, questi fornitori sono riusciti a raggiungere valori di 18:1, ottenendo così un incremento di potenza compreso tra 13 e 15 cavalli, ovvero un vantaggio di circa tre o quattro decimi per giro, grazie a misurazioni eseguite a temperatura ambiente anziché in condizioni operative.
Correlato: ESPLOSIONE: Toto Wolff critica duramente Lewis Hamilton per essere andato alla Ferrari
La concorrenza spinge la FIA a modificare le regole
Il quotidiano italiano sottolinea come Ferrari, Honda e Audi continuino a fare pressione sulla FIA, sebbene l’organismo abbia dichiarato a The Race che, al momento, non sono emerse irregolarità.
I costruttori puntano a modificare il processo di controllo del rapporto di compressione, per evitare che il vantaggio ottenuto grazie a questa pratica possa essere replicato in futuro.
Se l’obiettivo verrà raggiunto, le nuove norme potrebbero entrare in vigore dalla sesta o settima gara, lasciando spazio anche alla possibilità di presentare ricorsi o proteste.
Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!
Correlato
Latest News
F1 Oggi: Fred Vasseur rimprovera Charles Leclerc; Lewis Hamilton riceve una dura difesa
- 12 minuti fa
F1 Kimi Antonelli Oggi: Confermato l'accordo pluriennale tra Verstappen e Mercedes; Un'opportunità?
- 21 minuti fa
Il SOGNO di Hamilton diventerà realtà? Le ultime sul nuovo GP d'Africa
- 3 ore fa
Red Bull e Mercedes sono nei guai? Ferrari, Honda e Audi stanno valutando la possibilità di presentare un reclamo.
- 3 ore fa
Quando potremo vedere Antonelli e Hamilton? Ecco il calendario di F1 2026 con tutti gli orari di partenza
- Oggi 17:17
INASPETTATO! La Formula 1 appare nel famoso videogioco grazie alla fonte meno attesa
- Oggi 15:16
Molto letto
F1 Oggi: Wolff svela la verita sulla sua relazione con Hamilton; Antonelli sorprende con la sua nuova Mercedes
- 10 dicembre
Ferrari ignora le PRESTAZIONI per l'inizio del 2026
- 21 dicembre
Ferrari accusata di maltrattamenti a Carlos Sainz!
- 21 dicembre
IL CAMPIONE DI F1 dice che Lewis Hamilton "DEVE ANDAR VIA"
- 21 dicembre
F1 Kimi Antonelli Oggi: Fa eco a Fernandno Alonso; Tutti i piloti che hanno raggiunto il podio nel 2025
- Ieri 22:44
F1 Oggi: Lewis Hamilton ricorda la sconfitta più amara; Piastri rivela di volersi vendicare di Norris
- Ieri 23:11