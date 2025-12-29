Red Bull e Mercedes sono nei guai? Ferrari, Honda e Audi stanno valutando la possibilità di presentare un reclamo.

Ferrari, Honda e Audi hanno espresso il proprio disappunto per l’operato della FIA, che sarebbe stato troppo indulgente nei confronti di una manovra riscontrata tra Mercedes e Red Bull Powertrains, riguardante il rapporto di compressione.

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, i tre costruttori stanno facendo pressione sull’organo regolatore per rivedere il metodo di misurazione adottato, accentuando il clima di tensione in vista della prossima stagione di Formula 1.

Le indagini hanno evidenziato che Mercedes e Red Bull potrebbero sfruttare un “trucco” durante le fasi di prova: nonostante le regole prevedano un rapporto di compressione massimo di 16:1, questi fornitori sono riusciti a raggiungere valori di 18:1, ottenendo così un incremento di potenza compreso tra 13 e 15 cavalli, ovvero un vantaggio di circa tre o quattro decimi per giro, grazie a misurazioni eseguite a temperatura ambiente anziché in condizioni operative.

La concorrenza spinge la FIA a modificare le regole

Il quotidiano italiano sottolinea come Ferrari, Honda e Audi continuino a fare pressione sulla FIA, sebbene l’organismo abbia dichiarato a The Race che, al momento, non sono emerse irregolarità.

I costruttori puntano a modificare il processo di controllo del rapporto di compressione, per evitare che il vantaggio ottenuto grazie a questa pratica possa essere replicato in futuro.

Se l’obiettivo verrà raggiunto, le nuove norme potrebbero entrare in vigore dalla sesta o settima gara, lasciando spazio anche alla possibilità di presentare ricorsi o proteste.

