Quando potremo vedere Antonelli e Hamilton? Ecco il calendario di F1 2026 con tutti gli orari di partenza

Siamo agli ultimi giorni del 2025, un anno che volge al termine e lascia spazio a nuove sfide e a un calendario rinnovato per la Formula 1. Queste sono le date in cui si svolgeranno i Gran Premi, momenti attesi con tre intensi test pre-campionato che prepareranno le scuderie al gran spettacolo di Melbourne.

Prima che le luci si accendano a Melbourne, le squadre si misureranno in tre sessioni di prova. Il primo test si terrà a porte chiuse a Barcellona, dal 26 al 30 gennaio. Successivamente, il mondo della F1 si sposterà a Bahrein, dove si svolgeranno ulteriori prove dall'11 al 13 febbraio. L'ultima giornata di allenamenti, sempre a Bahrein, avrà luogo dal 18 al 20 febbraio.

Questo è il calendario di F1 per la stagione 2026 con tutti gli orari di inizio

1 Australia Albert Park Circuit 08 marzo 15:00 5:00 Sprint 1 2 Cina Shanghai International Circuit 14 marzo

15 marzo 11:00

15:00 4:00

8:00 3 Giappone Suzuka International Racing Course 29 marzo 14:00 7:00 4 Bahrein Circuit Internazionale del Bahrein 12 aprile 18:00 17:00 5 Arabia Saudita Circuito della Corniche di Jeddah 19 aprile 20:00 19:00 Sprint 2 6 Miami Miami International Autodrome 2 maggio

3 maggio 12:00

16:00 18:00

22:00 Sprint 3 7 Canada Circuit Gilles Villeneuve 23 maggio

24 maggio 12:00

16:00 18:00

22:00 8 Monaco Circuit di Monaco 07 giugno 15:00 15:00 9 Spagna Circuit di Barcellona-Catalunya 14 giugno 15:00 15:00 10 Austria Red Bull Ring 28 giugno 15:00 15:00 Sprint 4 11 Gran Bretagna Silverstone 4 luglio

5 luglio 12:00

15:00 13:00

16:00 12 Belgio Circuito di Spa-Francorchamps 19 luglio 15:00 15:00 13 Ungheria Hungaroring 26 luglio 15:00 15:00 Sprint 5 14 Paesi Bassi Circuit Zandvoort 22 agosto

23 agosto 12:00

12:00 15:00

15:00 15 Italia Autodromo Nazionale di Monza 6 settembre 15:00 15:00 16 Spagna Circuito di Madrid 13 settembre 15:00 15:00 17 Azerbaigian Circuito della Città di Baku 26 settembre 15:00 13:00 Sprint 6 18 Singapore Marina Bay Street Circuit 10 ottobre

11 ottobre 17:00

20:00 11:00

14:00 19 Stati Uniti Circuit of the Americas 25 ottobre 15:00 21:00 20 Città del Messico Autodromo Hermanos Rodríguez 1 novembre 14:00 21:00 21 São Paulo Autodromo José Carlos Pace 8 novembre 14:00 18:00 22 Las Vegas Las Vegas Strip Circuit 22 novembre 20:00 (21 nov.) 5:00 23 Qatar Lusail International Circuit 29 novembre 19:00 17:00 24 Abu Dhabi Yas Marina Circuit 6 dicembre 17:00 14:00

