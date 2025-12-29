Quando potremo vedere Antonelli e Hamilton? Ecco il calendario di F1 2026 con tutti gli orari di partenza
Quando potremo vedere Antonelli e Hamilton? Ecco il calendario di F1 2026 con tutti gli orari di partenza
Siamo agli ultimi giorni del 2025, un anno che volge al termine e lascia spazio a nuove sfide e a un calendario rinnovato per la Formula 1. Queste sono le date in cui si svolgeranno i Gran Premi, momenti attesi con tre intensi test pre-campionato che prepareranno le scuderie al gran spettacolo di Melbourne.
Prima che le luci si accendano a Melbourne, le squadre si misureranno in tre sessioni di prova. Il primo test si terrà a porte chiuse a Barcellona, dal 26 al 30 gennaio. Successivamente, il mondo della F1 si sposterà a Bahrein, dove si svolgeranno ulteriori prove dall'11 al 13 febbraio. L'ultima giornata di allenamenti, sempre a Bahrein, avrà luogo dal 18 al 20 febbraio.
Questo è il calendario di F1 per la stagione 2026 con tutti gli orari di inizio
|1
|Australia
|Albert Park Circuit
|08 marzo
|15:00
|5:00
|Sprint 1 2
|Cina
|Shanghai International Circuit
|14 marzo
15 marzo
|11:00
15:00
|4:00
8:00
|3
|Giappone
|Suzuka International Racing Course
|29 marzo
|14:00
|7:00
|4
|Bahrein
|Circuit Internazionale del Bahrein
|12 aprile
|18:00
|17:00
|5
|Arabia Saudita
|Circuito della Corniche di Jeddah
|19 aprile
|20:00
|19:00
|Sprint 2 6
|Miami
|Miami International Autodrome
|2 maggio
3 maggio
|12:00
16:00
|18:00
22:00
|Sprint 3 7
|Canada
|Circuit Gilles Villeneuve
|23 maggio
24 maggio
|12:00
16:00
|18:00
22:00
|8
|Monaco
|Circuit di Monaco
|07 giugno
|15:00
|15:00
|9
|Spagna
|Circuit di Barcellona-Catalunya
|14 giugno
|15:00
|15:00
|10
|Austria
|Red Bull Ring
|28 giugno
|15:00
|15:00
|Sprint 4 11
|Gran Bretagna
|Silverstone
|4 luglio
5 luglio
|12:00
15:00
|13:00
16:00
|12
|Belgio
|Circuito di Spa-Francorchamps
|19 luglio
|15:00
|15:00
|13
|Ungheria
|Hungaroring
|26 luglio
|15:00
|15:00
|Sprint 5 14
|Paesi Bassi
|Circuit Zandvoort
|22 agosto
23 agosto
|12:00
12:00
|15:00
15:00
|15
|Italia
|Autodromo Nazionale di Monza
|6 settembre
|15:00
|15:00
|16
|Spagna
|Circuito di Madrid
|13 settembre
|15:00
|15:00
|17
|Azerbaigian
|Circuito della Città di Baku
|26 settembre
|15:00
|13:00
|Sprint 6 18
|Singapore
|Marina Bay Street Circuit
|10 ottobre
11 ottobre
|17:00
20:00
|11:00
14:00
|19
|Stati Uniti
|Circuit of the Americas
|25 ottobre
|15:00
|21:00
|20
|Città del Messico
|Autodromo Hermanos Rodríguez
|1 novembre
|14:00
|21:00
|21
|São Paulo
|Autodromo José Carlos Pace
|8 novembre
|14:00
|18:00
|22
|Las Vegas
|Las Vegas Strip Circuit
|22 novembre
|20:00 (21 nov.)
|5:00
|23
|Qatar
|Lusail International Circuit
|29 novembre
|19:00
|17:00
|24
|Abu Dhabi
|Yas Marina Circuit
|6 dicembre
|17:00
|14:00
