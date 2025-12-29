close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • IT

Sei un fan della F1? Segui GPFans.

Edizione

NL GB IT ES-MX US
﻿
Lewis Hamilton, Kimi Antonelli, Ferrari, Mercedes, Australia, 2025

Quando potremo vedere Antonelli e Hamilton? Ecco il calendario di F1 2026 con tutti gli orari di partenza

Quando potremo vedere Antonelli e Hamilton? Ecco il calendario di F1 2026 con tutti gli orari di partenza

Alessandro Lombardo
Lewis Hamilton, Kimi Antonelli, Ferrari, Mercedes, Australia, 2025

Siamo agli ultimi giorni del 2025, un anno che volge al termine e lascia spazio a nuove sfide e a un calendario rinnovato per la Formula 1. Queste sono le date in cui si svolgeranno i Gran Premi, momenti attesi con tre intensi test pre-campionato che prepareranno le scuderie al gran spettacolo di Melbourne.

Prima che le luci si accendano a Melbourne, le squadre si misureranno in tre sessioni di prova. Il primo test si terrà a porte chiuse a Barcellona, dal 26 al 30 gennaio. Successivamente, il mondo della F1 si sposterà a Bahrein, dove si svolgeranno ulteriori prove dall'11 al 13 febbraio. L'ultima giornata di allenamenti, sempre a Bahrein, avrà luogo dal 18 al 20 febbraio.

Correlato: ESPLOSIONE: Toto Wolff critica duramente Lewis Hamilton per essere andato alla Ferrari

Questo è il calendario di F1 per la stagione 2026 con tutti gli orari di inizio

1 Australia Albert Park Circuit 08 marzo 15:00 5:00
Sprint 1 2 Cina Shanghai International Circuit 14 marzo
15 marzo		 11:00
15:00		 4:00
8:00
3 Giappone Suzuka International Racing Course 29 marzo 14:00 7:00
4 Bahrein Circuit Internazionale del Bahrein 12 aprile 18:00 17:00
5 Arabia Saudita Circuito della Corniche di Jeddah 19 aprile 20:00 19:00
Sprint 2 6 Miami Miami International Autodrome 2 maggio
3 maggio		 12:00
16:00		 18:00
22:00
Sprint 3 7 Canada Circuit Gilles Villeneuve 23 maggio
24 maggio		 12:00
16:00		 18:00
22:00
8 Monaco Circuit di Monaco 07 giugno 15:00 15:00
9 Spagna Circuit di Barcellona-Catalunya 14 giugno 15:00 15:00
10 Austria Red Bull Ring 28 giugno 15:00 15:00
Sprint 4 11 Gran Bretagna Silverstone 4 luglio
5 luglio		 12:00
15:00		 13:00
16:00
12 Belgio Circuito di Spa-Francorchamps 19 luglio 15:00 15:00
13 Ungheria Hungaroring 26 luglio 15:00 15:00
Sprint 5 14 Paesi Bassi Circuit Zandvoort 22 agosto
23 agosto		 12:00
12:00		 15:00
15:00
15 Italia Autodromo Nazionale di Monza 6 settembre 15:00 15:00
16 Spagna Circuito di Madrid 13 settembre 15:00 15:00
17 Azerbaigian Circuito della Città di Baku 26 settembre 15:00 13:00
Sprint 6 18 Singapore Marina Bay Street Circuit 10 ottobre
11 ottobre		 17:00
20:00		 11:00
14:00
19 Stati Uniti Circuit of the Americas 25 ottobre 15:00 21:00
20 Città del Messico Autodromo Hermanos Rodríguez 1 novembre 14:00 21:00
21 São Paulo Autodromo José Carlos Pace 8 novembre 14:00 18:00
22 Las Vegas Las Vegas Strip Circuit 22 novembre 20:00 (21 nov.) 5:00
23 Qatar Lusail International Circuit 29 novembre 19:00 17:00
24 Abu Dhabi Yas Marina Circuit 6 dicembre 17:00 14:00

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato

Formula 1

Latest News

F1 Oggi: Fred Vasseur rimprovera Charles Leclerc; Lewis Hamilton riceve una dura difesa
Formula 1

F1 Oggi: Fred Vasseur rimprovera Charles Leclerc; Lewis Hamilton riceve una dura difesa

  • 12 minuti fa
F1 Kimi Antonelli Oggi: Confermato l'accordo pluriennale tra Verstappen e Mercedes; Un'opportunità?
Formula 1

F1 Kimi Antonelli Oggi: Confermato l'accordo pluriennale tra Verstappen e Mercedes; Un'opportunità?

  • 21 minuti fa
Il SOGNO di Hamilton diventerà realtà? Le ultime sul nuovo GP d'Africa
Formula 1

Il SOGNO di Hamilton diventerà realtà? Le ultime sul nuovo GP d'Africa

  • 3 ore fa
Red Bull e Mercedes sono nei guai? Ferrari, Honda e Audi stanno valutando la possibilità di presentare un reclamo.
Rapporto di compressione

Red Bull e Mercedes sono nei guai? Ferrari, Honda e Audi stanno valutando la possibilità di presentare un reclamo.

  • 3 ore fa
Quando potremo vedere Antonelli e Hamilton? Ecco il calendario di F1 2026 con tutti gli orari di partenza
Formula 1

Quando potremo vedere Antonelli e Hamilton? Ecco il calendario di F1 2026 con tutti gli orari di partenza

  • Oggi 17:17
INASPETTATO! La Formula 1 appare nel famoso videogioco grazie alla fonte meno attesa
F1 Social

INASPETTATO! La Formula 1 appare nel famoso videogioco grazie alla fonte meno attesa

  • Oggi 15:16
Più notizie

Molto letto

F1 Oggi: Wolff svela la verita sulla sua relazione con Hamilton; Antonelli sorprende con la sua nuova Mercedes

F1 Oggi: Wolff svela la verita sulla sua relazione con Hamilton; Antonelli sorprende con la sua nuova Mercedes

  • 10 dicembre
 Ferrari ignora le PRESTAZIONI per l'inizio del 2026

Ferrari ignora le PRESTAZIONI per l'inizio del 2026

  • 21 dicembre
 Ferrari accusata di maltrattamenti a Carlos Sainz!

Ferrari accusata di maltrattamenti a Carlos Sainz!

  • 21 dicembre
 IL CAMPIONE DI F1 dice che Lewis Hamilton

IL CAMPIONE DI F1 dice che Lewis Hamilton "DEVE ANDAR VIA"

  • 21 dicembre
 F1 Kimi Antonelli Oggi: Fa eco a Fernandno Alonso; Tutti i piloti che hanno raggiunto il podio nel 2025

F1 Kimi Antonelli Oggi: Fa eco a Fernandno Alonso; Tutti i piloti che hanno raggiunto il podio nel 2025

  • Ieri 22:44
 F1 Oggi: Lewis Hamilton ricorda la sconfitta più amara; Piastri rivela di volersi vendicare di Norris

F1 Oggi: Lewis Hamilton ricorda la sconfitta più amara; Piastri rivela di volersi vendicare di Norris

  • Ieri 23:11

Classifiche F1

Ontdek het op Google Play