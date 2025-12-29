INASPETTATO! La Formula 1 appare nel famoso videogioco grazie alla fonte meno attesa

La Formula 1 si è fusa con Animal Crossing, grazie a un fan appassionato che ha condiviso il suo entusiasmo sui social.

Animal Crossing, la celebre serie di Nintendo, invita i giocatori a vivere avventure su un’isola abitata da simpatici personaggi animali, dove la pesca, la raccolta di insetti e momenti di conviviale allegria sono diventati parte integrante della tradizione.

Il gioco favorisce inoltre la creazione di comunità online, permettendo di connettersi con persone da ogni angolo del mondo e guadagnandosi un posto tra i titoli più amati a livello globale. Grazie all’originalità di questo fan, ora gli appassionati possono godere di un pizzico di Formula 1 con una linea di merchandising ispirata al mondo delle corse.

Il creatore ha realizzato una collezione di articoli dedicati a team iconici come Mercedes, McLaren, Haas e Ferrari, proponendo felpe, giacche e magliette che consentono ai fan di sostenere il loro team del cuore direttamente dal gioco. La sua dimostrazione di passione per il motorsport ha entusiasmato l’intera community.

Correlato: ESPLOSIONE: Toto Wolff critica duramente Lewis Hamilton per essere andato alla Ferrari

Quando torna la Formula 1?

Godersi i videogiochi, siano essi a tema F1 o meno, è un modo piacevole per passare il tempo, ma gli appassionati di automobilismo bramano il ritorno dell’azione sulle piste dopo una stagione 2025 così intensa. L’attesa si respira in tutta la community, che guarda con impazienza al prossimo spettacolo in pista.

Non dovremo attendere a lungo dopo Capodanno per rivedere i monoposto in azione. Il Circuito di Barcellona-Catalunya ospiterà una prova iniziale a fine gennaio, seguita da due weekend di tre giorni ciascuno al Circuito Internazionale del Bahrain durante il mese di febbraio.

La stagione 2026 prenderà il via il 6 marzo con il Gran Premio d’Australia, segnando l’inizio di una nuova ed entusiasmante stagione. Inoltre, importanti modifiche regolamentari sono previste e promettono di trasformare significativamente il panorama del motorsport.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato