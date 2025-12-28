Sarebbe arrivato prima in Ferrari? L'accordo che avrebbe potuto cambiare completamente la vita di Hamilton

Peter Sauber ha recentemente svelato un aneddoto poco conosciuto: vent’anni fa, Lewis Hamilton era quasi destinato a pilotare per Sauber, la scuderia che da quest’anno 2026 diventerà il team di fabbrica per Audi.

All’epoca, la McLaren aveva in programma di mandare il giovane talento britannico in prova in F1 per farlo maturare, mentre la Sauber era pronta a puntare su di lui. Dopo aver vinto il campionato nazionale di karting Super One nel Regno Unito, Hamilton ricevette un’offerta da Ron Dennis, il capo della McLaren, e a soli tredici anni entrò nel programma di formazione McLaren-Mercedes.

Successivamente il pilota ottenne importanti successi, conquistando titoli nella Formula Renault 2.0 UK, nella Formula 3 europea e nella GP2 Series (l’attuale FIA Formula 2) rispettivamente nel 2003, 2005 e 2006.

Pur debuttando ufficialmente in F1 solo nel 2007, Hamilton aveva già avuto l’opportunità di affrontare la massima serie con la Sauber, dimostrando sin da subito la sua forza in pista.

Correlato: ESPLOSIONE: Toto Wolff critica duramente Lewis Hamilton per essere andato alla Ferrari

McLaren e Sauber non raggiunsero un accordo

Peter Sauber ha raccontato in una recente intervista a Blick che “poco si sa del fatto che, vent’anni fa, Lewis Hamilton stesse per correre con la Sauber. Egli faceva parte della McLaren, e l’idea era quella di inviarlo a Hinwil per una prova sul campo. I responsabili della McLaren si sono incontrati con Lewis, suo padre Anthony, me e la nostra avvocata Monisha Kaltenborn all’aeroporto di Kloten, a Zurigo. Tuttavia, l’accordo non si concretizzò, poiché la McLaren proponeva un contratto di un anno, mentre noi eravamo interessati a un impegno di due anni.”

Nonostante mancasse di esperienza in F1, Hamilton cominciò la sua carriera con determinazione, registrando nove podi nelle sue prime nove gare e terminando il campionato a un solo punto da Kimi Räikkönen.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato