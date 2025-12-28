Mercedes lancia un sasso a Verstappen

George Russell ha vissuto una stagione difficile. Il pilota della Mercedes ha scelto di non soffermarsi sugli eventi del passato e ha già rivolto lo sguardo al futuro. Il suo obiettivo per l’anno prossimo è debuttare con una vettura completamente nuova, con la quale intende sfidare sia Max Verstappen che il campione Lando Norris.

Durante l’ultima gara della stagione, Verstappen aveva riposto fiducia in Russell per tenere a bada Norris, indispensabile perché il suo titolo dipendesse da un podio a esclusione del connazionale britannico.

Nonostante la vittoria di Verstappen e l’intenso combattimento, Leclerc si è confermato come un avversario temibile, mentre problemi al sistema frenante, a partire dal secondo turno, hanno relegato Russell al quinto posto, allontanandolo dalla lotta per il titolo.

Russell orgoglioso del suo connazionale Norris

In un’intervista con Viaplay, Russell ha definito la sua stagione addirittura "orribile". Tuttavia, il pilota ha voluto sottolineare l’importanza di Norris, apprezzandone in particolare le prestazioni nella seconda metà della stagione. "La competizione è stata intensa fino all’ultimo weekend, ma credo che il progetto di Norris sia nelle mani giuste", ha dichiarato. Già adesso guarda al 2026, quando intende sfidare sia la McLaren che Verstappen: "Non vedo l’ora neanche per un minuto", ha concluso.

Russell ha aggiunto: "Sono contento che questa stagione sia ormai alle spalle e che abbiamo chiuso questo capitolo". Il pilota ha ammesso di non essere mai stato un grande fan delle vetture con effetto suolo. "Per molti team è stata una situazione estremamente difficile da gestire, ma il prossimo anno partiremo tutti da zero, e questo è un aspetto molto positivo". Per il momento, Russell preferisce concentrarsi sui giorni a venire e godersi le festività, senza anticipare previsioni sulla classifica del 2026.

