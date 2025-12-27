È stato rivelato l'ENORME impatto psicologico di Abu Dhabi 2021 su Lewis Hamilton
Lewis Hamilton avrebbe subito un profondo trauma psicologico a causa degli eventi di Abu Dhabi 2021, secondo quanto affermato da Peter Windsor.
"Credo che, nonostante abbia fatto progressi, quell'episodio abbia cambiato radicalmente il corso della sua carriera. Non immaginavo che Hamilton potesse superare Abu Dhabi '21 senza subire un forte impatto psicologico", ha commentato Windsor sul suo canale YouTube.
"Quell'esperienza ha probabilmente alterato il suo modo di guidare. Da quel fine settimana, si nota che continua a lottare, e le sue manovre sull'asfalto sono peggiorate in quegli sfortunati anni con la Mercedes, anche prima del suo passaggio alla Ferrari.
“Non è più il pilota che era prima di Abu Dhabi '21”, ha continuato l'ex direttore del team Williams. "Ha perso completamente il feeling con la vettura e la scorsa stagione con la Ferrari non è riuscito a invertire la situazione.
“Mentre Charles [Leclerc] riesce ancora a ottenere il meglio dalla sua vettura, Lewis non è più in grado di farlo. È in F1 da troppo tempo e ha avuto troppe vetture competitive, il che gli fa ricordare i tempi in cui tutto andava bene. Credo che, in un certo senso, sia confuso, perché fino al 2021 migliorava ogni stagione”, ha commentato.
Per quanti anni ha firmato Lewis Hamilton con Ferrari?
Secondo quanto riportato dal giornalista italiano Leo Turrini, l’accordo tra Lewis Hamilton e Ferrari non sarà di breve durata: "È la notizia del millennio per la F1. Hamilton ha firmato un contratto 2+1, con un’opzione anche per il 2026.
"Vedere Lewis vestito di rosso sembrava un sogno irraggiungibile. Siamo davanti a un evento storico: mai un pilota così titolato era approdato in Ferrari. Michael Schumacher aveva vinto due Mondiali prima di arrivare a Maranello. Siamo davanti a qualcosa di straordinario. Come dice Mogol: se funzionerà o meno, lo scopriremo solo vivendo", ha dichiarato a Sky Sport 24.
Nell’annuncio ufficiale di Ferrari sul suo ingaggio, si legge che Hamilton ha firmato un contratto di più anni: "La Scuderia Ferrari è lieta di annunciare che Lewis Hamilton si unirà alla squadra nel 2025 con un contratto pluriennale."
Inoltre, non si può ignorare il fatto che si tratti di un accordo estremamente redditizio per il pilota britannico. Hamilton avrà uno degli stipendi più alti della griglia, consolidando la sua posizione tra i piloti più pagati della Formula 1.
