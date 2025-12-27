Ferrari riceve LA MIGLIORE NOTIZIA da Cadillac per il 2026

Cadillac ha testato il motore Ferrari che sarà montato sulla monoposto di Sergio Pérez nel Campionato mondiale di Formula 1 del 2026.

Grazie alle informazioni condivise da Autoracer.it, sono stati resi noti i risultati dei test effettuati dalla scuderia statunitense in vista della prossima stagione.

“Il nuovo propulsore Ferrari ha funzionato sul banco di prova Cadillac nei banchi di prova dinamici Dallara. Il team statunitense mantiene una collaborazione più simile a quella della Sauber con la Ferrari: la fornitura di componenti sarà limitata al cambio (elementi interni) e al motore”, hanno riferito.

Quanti soldi ha guadagnato Charles Leclerc in Ferrari?

Charles Leclerc è in Formula 1 da 8 anni e dobbiamo dirvi quanto ha guadagnato dalla Ferrari in base al suo attuale contratto con la Scuderia di Maranello. href="https://www.gpfans.com/es/f1-noticias/1063451/charles-leclerc-ferrari-contrato-f1-2025/">nel tuo contratto con la Scuderia di Maranello.

Secondo una pubblicazione realizzata da EL CEO, mezzo di comunicazione specializzato in trattative, il corrispondente monegasco ha guadagnato 34.000.000 di dollari per il biennio 2024-2025 con la Scuderia.

Nel 2023, abbiamo guadagnato 19 milioni, nel 2021 e nel 2022 abbiamo percepito uno stipendio di 12 milioni di dollari. In totale, nella categoria più alta, ho guadagnato uno stipendio di 129 milioni.

Senza embargo, dobbiamo precisare che questo si riduce solo al tuo stipendio, senza menzionare bonus o pagamenti effettuati dai datori di lavoro individuali e di squadra. Ricordiamo che Charles ha debuttato in F1 con la Sauber nel 2018, ma nel 2019 si è unito al team di Maranello con la speranza di conquistare il campionato piloti.

