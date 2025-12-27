close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • IT

Sei un fan della F1? Segui GPFans.

Edizione

NL GB IT ES-MX US
﻿
Kimi Antonelli, Mercedes, Miami, 2025

Antonelli Notizie Oggi: Il meglio del 2025; Causa contro Mercedes; Svelato il segreto della Red Bull

Antonelli Notizie Oggi: Il meglio del 2025; Causa contro Mercedes; Svelato il segreto della Red Bull

Gianluca Cosentino
Kimi Antonelli, Mercedes, Miami, 2025

GPFans ti porta le notizie più interessanti su Kimi Antonelli di venerdì 26° dicembre 2025 in Formula 1.

Kimi Antonelli Oggi: Charles Leclerc, Lewis Hamilton e chi ha avuto l'anno migliore nel 2025? LEGGI DI PIÙ

Kimi Antonelli oggi: la querela del pilota italiano contro la Mercedes per il 2026. LEGGI DI PIÙ

Kimi Antonelli oggi: SCANDALO - Mercedes svela il SEGRETO della Red Bull Racing. LEGGI DI PIÙ

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato

Mercedes Andrea Kimi Antonelli

Latest News

Ferrari Notizie Oggi: Controversia con la FIA; Piano 2026; Nuovo acquisto
F1 Ferrari Oggi

Ferrari Notizie Oggi: Controversia con la FIA; Piano 2026; Nuovo acquisto

  • Oggi 00:56
Antonelli Notizie Oggi: Il meglio del 2025; Causa contro Mercedes; Svelato il segreto della Red Bull
F1 Antonelli Oggi

Antonelli Notizie Oggi: Il meglio del 2025; Causa contro Mercedes; Svelato il segreto della Red Bull

  • Oggi 00:53
Hamilton Notizie Oggi: Il suo film di Natale; Le parole forti di Sainz; Buone notizie dalla F1
F1 Hamilton Oggi

Hamilton Notizie Oggi: Il suo film di Natale; Le parole forti di Sainz; Buone notizie dalla F1

  • Oggi 00:47
La Ferrari farà un NUOVO ACQUISTO STORICO per la F1 2026
Ferrari

La Ferrari farà un NUOVO ACQUISTO STORICO per la F1 2026

  • Oggi 00:42
SCANDALO: Mercedes svela il SEGRETO della Red Bull Racing
Mercedes

SCANDALO: Mercedes svela il SEGRETO della Red Bull Racing

  • Ieri 22:44
La Ferrari svela il suo piano per evitare il fallimento nel 2025!
Ferrari

La Ferrari svela il suo piano per evitare il fallimento nel 2025!

  • Ieri 22:21
Più notizie

Molto letto

F1 Oggi: Wolff svela la verita sulla sua relazione con Hamilton; Antonelli sorprende con la sua nuova Mercedes

F1 Oggi: Wolff svela la verita sulla sua relazione con Hamilton; Antonelli sorprende con la sua nuova Mercedes

  • 10 dicembre
 F1 Ferrari Oggi: Lewis Hamilton, devastato e perso; Svelati i piani per il 2026

F1 Ferrari Oggi: Lewis Hamilton, devastato e perso; Svelati i piani per il 2026

  • 8 dicembre
 Ferrari ignora le PRESTAZIONI per l'inizio del 2026

Ferrari ignora le PRESTAZIONI per l'inizio del 2026

  • 21 dicembre
 F1 Oggi: Lando Norris è campione; Kimi Antonelli e il paragone con Fernando Alonso e Max Verstappen

F1 Oggi: Lando Norris è campione; Kimi Antonelli e il paragone con Fernando Alonso e Max Verstappen

  • 8 dicembre
 F1 Kimi Antonelli Oggi: Paragonata a Fernando Alonso e Verstappen; Aston Martin dubita delle capacità in F1

F1 Kimi Antonelli Oggi: Paragonata a Fernando Alonso e Verstappen; Aston Martin dubita delle capacità in F1

  • 8 dicembre
 Ferrari accusata di maltrattamenti a Carlos Sainz!

Ferrari accusata di maltrattamenti a Carlos Sainz!

  • 21 dicembre

Classifiche F1

Ontdek het op Google Play