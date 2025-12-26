La causa di Kimi Antonelli contro la Mercedes per il 2026

Andrea Kimi Antonelli ha rivelato quale sia il suo desiderio natalizio per la stagione 2026 di Formula 1.

Prima di Natale, il pilota ha rivelato che il suo regalo da sogno sarebbe quello di avere una vettura davvero competitiva, in grado di consentirgli di lottare per la sua prima vittoria in F1. In un'intervista alla Gazzetta, Antonelli ha commentato: "Avere una vettura che ci permetta di lottare per le prime posizioni, vincere le gare.

“E, chissà, magari anche puntare al campionato del mondo. Il team sta lavorando sodo per darci la macchina migliore, e io devo fare la mia parte”, ha confessato il pilota italiano.

Correlato: Kimi Antonelli, Charles Leclerc, Lewis Hamilton e chi ha avuto l'anno migliore nel 2025?

Quanto ha guadagnato Kimi Antonelli nel 2025?

È stato rivelato lo stipendio guadagnato da Andrea Kimi Antonelli con la Mercedes nel Campionato mondiale di Formula 1 2025.

Forbes ha pubblicato una lista con i 10 stipendi più alti dei piloti che hanno gareggiato nella scorsa stagione. Nonostante sia un esordiente, il pilota italiano si è inserito tra i nomi.

Il pilota della Mercedes, secondo la lista, ha guadagnato 12,5 milioni di euro di stipendio, bonus inclusi. Dobbiamo ricordare che tutti i piloti professionisti competono con l'accompagnamento di qualche tipo di sponsor personale. Pertanto, questi stipendi sono approssimativi e non rappresentano una cifra reale al 100% di tutto il denaro guadagnato dai piloti.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato