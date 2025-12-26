Carlos Sainz manda un messaggio forte a Lewis Hamilton: "Non è un nostro problema"

Carlos Sainz senior, due volte campione del mondo di rally, ha commentato la decisione della Ferrari di sostituire suo figlio con il campione di F1 Lewis Hamilton.

Il veterano dei rally è stato interrogato sul cambiamento in una recente intervista per El Desmarque: "Non è un problema nostro, né di Carlos. La Ferrari era sul punto di conquistare il campionato costruttori nel 2024; quest'anno hanno avuto delle difficoltà.

Il mio consiglio, che Carlos condivide, è di concentrarsi sul proprio lavoro. Questo mondo è già abbastanza complicato senza doversi preoccupare degli altri. Lasciamo che ognuno tragga le proprie conclusioni", ha affermato.

Per quanti anni ha firmato Lewis Hamilton con Ferrari?

Secondo quanto riportato dal giornalista italiano Leo Turrini, l’accordo tra Lewis Hamilton e Ferrari non sarà di breve durata: "È la notizia del millennio per la F1. Hamilton ha firmato un contratto 2+1, con un’opzione anche per il 2026.

"Vedere Lewis vestito di rosso sembrava un sogno irraggiungibile. Siamo davanti a un evento storico: mai un pilota così titolato era approdato in Ferrari. Michael Schumacher aveva vinto due Mondiali prima di arrivare a Maranello. Siamo davanti a qualcosa di straordinario. Come dice Mogol: se funzionerà o meno, lo scopriremo solo vivendo", ha dichiarato a Sky Sport 24.

Nell’annuncio ufficiale di Ferrari sul suo ingaggio, si legge che Hamilton ha firmato un contratto di più anni: "La Scuderia Ferrari è lieta di annunciare che Lewis Hamilton si unirà alla squadra nel 2025 con un contratto pluriennale."

Inoltre, non si può ignorare il fatto che si tratti di un accordo estremamente redditizio per il pilota britannico. Hamilton avrà uno degli stipendi più alti della griglia, consolidando la sua posizione tra i piloti più pagati della Formula 1.

