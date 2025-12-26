ATTENZIONE: Nuova polemica tra la FIA e la Ferrari per il 2026

La FIA ha preso una decisione controversa che ha un impatto su Franco Colapinto per il Campionato mondiale di Formula 1 del 2026.

Il vantaggio scoperto da Mercedes e Red Bull con il nuovo rapporto di compressione nell'unità di potenza 2026 è stato convalidato come legale dalla FIA, secondo quanto riportato da Motorsport.com.

La FIA non intende intervenire e considera legali i motori Mercedes e Red Bull Powertrains a condizione che raggiungano rigorosamente il rapporto di 16:1 durante i controlli. Ciò implica che la variazione del rapporto in gara non influisce sulla legalità del motore.

Ferrari, Audi e Honda hanno chiesto una soluzione, poiché non possono implementare l'innovazione prima dell'inizio della stagione, mentre alcuni team hanno deciso di iniziare immediatamente a cercare un modo per recuperare terreno, e si sta anche valutando la possibilità di presentare un reclamo.

Ricordiamo che Alpine utilizzerà il motore Mercedes nella prossima stagione, quindi qualsiasi decisione relativa alla sua unità di potenza finirà per avere un impatto sul pilota argentino e sul suo team.

Correlato: CONFERMATO: La Ferrari prende la decisione PIÙ ATTESA su Lewis Hamilton

Quanti soldi ha guadagnato Charles Leclerc in Ferrari?

Charles Leclerc è in Formula 1 da 8 anni e dobbiamo dirvi quanto ha guadagnato dalla Ferrari in base al suo attuale contratto con la Scuderia di Maranello. href="https://www.gpfans.com/es/f1-noticias/1063451/charles-leclerc-ferrari-contrato-f1-2025/">nel tuo contratto con la Scuderia di Maranello.

Secondo una pubblicazione realizzata da EL CEO, mezzo di comunicazione specializzato in trattative, il corrispondente monegasco ha guadagnato 34.000.000 di dollari per il biennio 2024-2025 con la Scuderia.

Nel 2023, abbiamo guadagnato 19 milioni, nel 2021 e nel 2022 abbiamo percepito uno stipendio di 12 milioni di dollari. In totale, nella categoria più alta, ho guadagnato uno stipendio di 129 milioni.

Senza embargo, dobbiamo precisare che questo si riduce solo al tuo stipendio, senza menzionare bonus o pagamenti effettuati dai datori di lavoro individuali e di squadra. Ricordiamo che Charles ha debuttato in F1 con la Sauber nel 2018, ma nel 2019 si è unito al team di Maranello con la speranza di conquistare il campionato piloti.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato