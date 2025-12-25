close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • IT

Sei un fan della F1? Segui GPFans.

Edizione

NL GB IT ES-MX US
﻿
Leclerc, Hamilton, Ferrari, socials

Ferrari Notizie Oggi: Alleanza contro la FIA; Leclerc esclude di aiutare Hamilton

Ferrari Notizie Oggi: Alleanza contro la FIA; Leclerc esclude di aiutare Hamilton

Gianluca Cosentino
Leclerc, Hamilton, Ferrari, socials

GPFans ti porta le notizie più interessanti su Ferrari di giovedì 25° dicembre 2025 in Formula 1.

Ferrari oggi: SCANDALO - Charles Leclerc si RIFIUTA di aiutarre Lewis Hamilton. LEGGI DI PIÙ

Mercedes F1: Ferrari, Audi e Honda scrivono una lettera alla FIA per colpire Kimi Antonelli e Max Verstappen. LEGGI DI PIÙ

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato

Ferrari Formula 1

Latest News

Ferrari Notizie Oggi: Alleanza contro la FIA; Leclerc esclude di aiutare Hamilton
F1 Ferrari Oggi

Ferrari Notizie Oggi: Alleanza contro la FIA; Leclerc esclude di aiutare Hamilton

  • Ieri 23:45
F1 Kimi Antonelli Oggi: Ferrari scrivono una lettera alla FIA per Mercedes; Tutti i regali che i piloti di F1

F1 Kimi Antonelli Oggi: Ferrari scrivono una lettera alla FIA per Mercedes; Tutti i regali che i piloti di F1

  • Ieri 23:30
Hamilton Notizie Oggi: Bomba sul suo contratto; Ferrari prende una decisione; la FIA lo colpisce
F1 Hamilton Oggi

Hamilton Notizie Oggi: Bomba sul suo contratto; Ferrari prende una decisione; la FIA lo colpisce

  • Ieri 23:00
SCANDALO: Charles Leclerc si RIFIUTA di aiutare Lewis Hamilton
Ferrari

SCANDALO: Charles Leclerc si RIFIUTA di aiutare Lewis Hamilton

  • Ieri 22:00
CONFERMATO: La Ferrari prende la decisione PIÙ ATTESA su Lewis Hamilton
Ferrari

CONFERMATO: La Ferrari prende la decisione PIÙ ATTESA su Lewis Hamilton

  • Ieri 21:00
Kimi Antonelli svela lo scioccante segreto di Max Verstappen!
Mercedes

Kimi Antonelli svela lo scioccante segreto di Max Verstappen!

  • Ieri 20:00
Più notizie

Molto letto

F1 Oggi: Wolff svela la verita sulla sua relazione con Hamilton; Antonelli sorprende con la sua nuova Mercedes

F1 Oggi: Wolff svela la verita sulla sua relazione con Hamilton; Antonelli sorprende con la sua nuova Mercedes

  • 10 dicembre
 F1 Ferrari Oggi: Lewis Hamilton, devastato e perso; Svelati i piani per il 2026

F1 Ferrari Oggi: Lewis Hamilton, devastato e perso; Svelati i piani per il 2026

  • 8 dicembre
 Ferrari ignora le PRESTAZIONI per l'inizio del 2026

Ferrari ignora le PRESTAZIONI per l'inizio del 2026

  • 21 dicembre
 F1 Oggi: Lando Norris è campione; Kimi Antonelli e il paragone con Fernando Alonso e Max Verstappen

F1 Oggi: Lando Norris è campione; Kimi Antonelli e il paragone con Fernando Alonso e Max Verstappen

  • 8 dicembre
 F1 Kimi Antonelli Oggi: Paragonata a Fernando Alonso e Verstappen; Aston Martin dubita delle capacità in F1

F1 Kimi Antonelli Oggi: Paragonata a Fernando Alonso e Verstappen; Aston Martin dubita delle capacità in F1

  • 8 dicembre
 Ferrari accusata di maltrattamenti a Carlos Sainz!

Ferrari accusata di maltrattamenti a Carlos Sainz!

  • 21 dicembre

Classifiche F1

Ontdek het op Google Play