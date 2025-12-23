Hamilton riceve una missione IMPOSSIBILE alla Ferrari

Il direttore di Formula 1 di Lewis Hamilton, Fred Vasseur, ha solo quattro mesi per invertire la rotta della Ferrari, secondo quanto riferito da diverse fonti.

L’arrivo del sette volte campione del mondo ha innalzato la pressione su una scuderia già gravata da grandi aspettative per il 2025, trasformando un Hamilton solitamente ottimista in una presenza più riservata e rassegnata.

I piloti della Ferrari, Hamilton e Charles Leclerc, hanno ricevuto aspre critiche dal presidente John Elkann, il quale ha invitato i due a parlare meno e concentrarsi maggiormente sulla guida. La crisi si è fatta strada, confermata da una campagna mediatica intensa e dalla modesta quarta posizione nel campionato costruttori, anche se permangono speranze di riscatto in vista del 2026 e delle imminenti nuove regolamentazioni di Formula 1.

La prossima stagione vedrà l’introduzione di vetture più compatte e agili, caratterizzate da aerodinamica attiva e da una specifica modalità di sorpasso, in un contesto in cui è previsto l’uso di combustibili sostenibili e il raggiungimento del 50% di energia elettrica. Questo profondo cambiamento rappresenta una sfida immane per tutte le squadre, ma offre anche l’occasione ideale affinché una scuderia in difficoltà possa rinascere dalle ceneri dell’era del “ground effect” e adattarsi con successo al nuovo regolamento.

Ne varrà la pena il sacrificio della Ferrari nel 2025?

La Ferrari ha deciso di sacrificare la stagione 2025 per concentrarsi sulla preparazione del futuro. Già da aprile, Vasseur, insieme a Hamilton, Leclerc e al resto del team, ha interrotto ogni attività di sviluppo per focalizzare gli sforzi sulle nuove norme. In una rassegna di fine anno della rivista svizzera Blick, il giornalista Roger Benoit ha analizzato questa drastica scelta, sottolineando come, una volta trascorso il periodo d’attesa e con il pieno avvio del 2026, a Vasseur non rimarranno scuse per giustificare le difficoltà della scuderia. "In Ferrari hanno bisogno del successo a ogni costo", ha osservato Benoit, aggiungendo: "Vasseur ha sospeso lo sviluppo per puntare al 2026 – ora ha tempo fino ad aprile per dimostrare il suo valore."

Nel corso della stagione sono emerse anche perplessità sul ruolo di Vasseur alla guida della scuderia, alimentando voci di un possibile cambio dopo il licenziamento di Christian Horner in Red Bull. Tuttavia, Ferrari ha messo a tacere ogni speculazione confermando, a fine luglio, il rinnovo pluriennale del contratto per il direttore francese.

