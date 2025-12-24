Altri trucchi? Ecco come Verstappen ha evitato di pagare un conto salato

Max Verstappen ha svelato come sia riuscito a evitare di pagare il conto durante la cena dei piloti di Formula 1 ad Abu Dhabi, il tutto grazie a un gin tonic!

Prima della tanto attesa finale di stagione nel Gran Premio di Abu Dhabi, i 20 piloti si sono ritrovati per una cena speciale istituita nel 2022 in omaggio al ritiro di Sebastian Vettel.

Nonostante l'intento di avere la partecipazione di tutti, alla cena del 2025 hanno mancato alcune figure di spicco come Fernando Alonso, Lance Stroll e Nico Hulkenberg, mentre grandi campioni come Lewis Hamilton e lo stesso Verstappen hanno preso parte alla serata.

Durante una puntata del podcast ufficiale di Red Bull, Talking Bull, Verstappen ha ricordato quella memorabile edizione del 2025, quando gli è stata posta la domanda su chi avesse finito per pagare il conto.

L'astuzia di Verstappen per evitare il conto

Verstappen ha spiegato: "L'anno scorso Valtteri [Bottas] è stato davvero generoso e si è fatto carico della cena." Molti credevano che il 2024 sarebbe stata l'ultima stagione per Bottas in F1, ma il pilota ha sorpreso tutti con il suo ritorno nel 2026 al volante di una Cadillac.

Il pilota ha poi aggiunto: "Tra una battuta e l'altra, i compagni scherzavano dicendo: ‘quest'anno tocca a Max’, e io rispondevo: ‘certo, perché no’. Ero seduto quasi in fondo al corridoio che conduceva alla sala privata e, tra risate, la serata prendeva forma. Improvvisamente ci siamo accorti che Pierre [Gasly] aveva già chiuso il conto."

L'intervistatore, con un tono ironico, ha commentato: "Capisco... il conto è arrivato proprio mentre te ne andavi." A cui Max ha replicato: "No, ero impegnato a gustarmi il mio gin tonic, all'estremità opposta della sala. Suppongo che la prossima volta, prima di entrare, dovrò chiarire che il conto è a mio carico, così potrò pagarlo subito!"

Concludendo, Verstappen ha affermato: "Di solito cerco di essere generoso in queste occasioni, ma questa volta non mi è toccato pagare. Sicuramente ci sarà un'altra cena l'anno prossimo."

