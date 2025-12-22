La Ferrari individua il sostituto di Hamilton in F1

Ferrari ha già individuato il successore di Lewis Hamilton, secondo quanto riportato dalla stampa tedesca, scommettendo su una delle stelle attuali della Formula 1.

Quando il sette volte campione mondiale si è unito alla Scuderia, le aspettative erano altissime. Tuttavia, la sua prima stagione non ha saputo rispondere alle ambizioni che si erano riposte in lui, lasciando molti a riflettere sul futuro della squadra.

Ora lo sguardo è rivolto al 2026, anno in cui il team principal Fred Vasseur continua a credere in Hamilton, apportando modifiche per adeguarlo alle nuove regolamentazioni.

Dietro le quinte, la direzione della Ferrari si sta già preparando al periodo successivo al sette volte campione, e secondo il quotidiano Bild è stato individuato un possibile rilancio.

Chi sostituirà Hamilton in Ferrari?

Il rapporto sottolinea come il pilota britannico Ollie Bearman, attualmente protagonista in Haas, sia in cima alla lista delle opzioni dopo una stagione da esordiente particolarmente promettente nel 2025. Bearman ha fatto il suo ingresso nell’accademia piloti della Ferrari nel 2022 e, sostituendo Carlos Sainz al Gran Premio dell'Arabia Saudita del 2024, ha saputo attirare l’attenzione dei gruppi, guadagnandosi così l’opportunità di competere nella stagione seguente.

Nonostante alcuni errori nel suo debutto e una sospensione temporanea di due punti in vista fino a maggio 2026, Bearman è riuscito a superare il compagno di squadra veterano, Esteban Ocon, con un vantaggio di tre punti in classifica. Con soli 20 anni, il 2026 rappresenterà la sua vera prova: il momento decisivo per la Ferrari per decidere se merita davvero di occupare il posto lasciato dal sette volte campione mondiale.

