La decisione di Lewis Hamilton che potrebbe SALVARE o ROVINARE la Ferrari

Lewis Hamilton, pilota di Formula 1 della Ferrari, ha ammesso che il team ha preso una decisione che avrebbe potuto complicare la sua prima stagione nella scuderia, anche se lui l'ha sostenuta senza esitazione.

La Scuderia ha deciso di interrompere lo sviluppo dell'attuale vettura per concentrarsi sull'adeguamento del team alle nuove normative del 2026. Il pilota ha rivelato di aver sostenuto la strategia del team, poiché, non potendo competere per titoli o vittorie, era necessario concentrarsi sullo sviluppo per il futuro.

Tuttavia, ammette che è deludente dover lottare a metà griglia quando ci si aspettava una maggiore competitività: "Alla fine dell'anno non avrei mai immaginato che ci saremmo trovati in questa situazione. Lo avevamo previsto, ma è stato ancora peggio.

Ho partecipato attivamente a questo cambiamento, lavorando fianco a fianco con Fred Vasseur. Era fondamentale non rimanere indietro nello sviluppo della nuova vettura, perché la curva di apprendimento è molto ripida per tutti.

“Per questo ho sostenuto la decisione al 100%. Credo che sia stata la cosa giusta da fare, soprattutto perché non eravamo più in lizza per il campionato. Tuttavia, questo ha reso più difficile mantenere parte delle prestazioni che avevamo all'inizio dell'anno”, ha osservato.

Per quanti anni ha firmato Lewis Hamilton con Ferrari?

Secondo quanto riportato dal giornalista italiano Leo Turrini, l’accordo tra Lewis Hamilton e Ferrari non sarà di breve durata: "È la notizia del millennio per la F1. Hamilton ha firmato un contratto 2+1, con un’opzione anche per il 2026.

"Vedere Lewis vestito di rosso sembrava un sogno irraggiungibile. Siamo davanti a un evento storico: mai un pilota così titolato era approdato in Ferrari. Michael Schumacher aveva vinto due Mondiali prima di arrivare a Maranello. Siamo davanti a qualcosa di straordinario. Come dice Mogol: se funzionerà o meno, lo scopriremo solo vivendo", ha dichiarato a Sky Sport 24.

Nell’annuncio ufficiale di Ferrari sul suo ingaggio, si legge che Hamilton ha firmato un contratto di più anni: "La Scuderia Ferrari è lieta di annunciare che Lewis Hamilton si unirà alla squadra nel 2025 con un contratto pluriennale."

Inoltre, non si può ignorare il fatto che si tratti di un accordo estremamente redditizio per il pilota britannico. Hamilton avrà uno degli stipendi più alti della griglia, consolidando la sua posizione tra i piloti più pagati della Formula 1.

