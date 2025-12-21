Ferrari ha confermato che sta valutando un sostituto per Lewis Hamilton e il team tecnico che lo accompagna.

Il suo direttore, Fred Vasseur, ha sottolineato che il team deve migliorare la collaborazione interna. Inoltre, si sta valutando la possibilità di una ristrutturazione del team per affrontare le sfide future.

"Dobbiamo migliorare la nostra collaborazione; lui deve sfruttare al meglio la vettura che ha. Ogni dettaglio conta, e si tratta di capirci meglio ai box, conoscendo le esigenze e i desideri di Lewis.

“Anche io devo capire cosa si aspetta. Stiamo valutando tutte le opzioni per il suo ingegnere di gara”, ha spiegato Vasseur al Corriere Della Sera.

Quanto guadagnerà Lewis Hamilton in Ferrari?

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Hamilton potrebbe optare per uno stipendio base più basso, che potrebbe però aumentare in modo significativo grazie ai bonus legati alle prestazioni.

Il quotidiano italiano riporta che Hamilton guadagnerà 40 milioni di euro a stagione. Il contratto di Hamilton avrebbe una durata di due stagioni, con un’opzione per un terzo anno.

Con l’aggiunta dei bonus, il sette volte campione del mondo potrebbe arrivare a guadagnare facilmente 100 milioni di euro in due anni.

