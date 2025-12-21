close global

IL CAMPIONE DI F1 dice che Lewis Hamilton "DEVE ANDAR VIA"

Gianluca Cosentino
Lewis Hamilton ha recentemente ricevuto parole dure da un altro campione del mondo di Formula 1, in vista della stagione 2026.

Nel Drive to Wynn Podcast, Damon Hill, campione del mondo nel 1996, ha elogiato lo sforzo di tutta la griglia dopo aver superato una stagione così impegnativa e ha condiviso alcune parole per Hamilton.

"Ha fatto molto bene, ma questa stagione è stata davvero estenuante. Penso che Lewis, in particolare, non si sia mai ripreso completamente nel 2021. Nelle stagioni successive, con una vettura meno competitiva, ha faticato a mantenere la motivazione, e il suo passaggio alla Ferrari è stato un modo per cercare una seconda opportunità.

“Tuttavia, credo che si sia sovraccaricato promuovendosi e cercando di conoscere a fondo la nuova squadra. Senza dubbio ha bisogno di una pausa; tra tutti, è lui quello che ha più bisogno di allontanarsi per un po' e godersi semplicemente la vita”, ha concluso Hill.

Correlato: ULTIME NOTIZIE: La Ferrari conferma che sta valutando un SOSTITUTO per Lewis Hamilton

Come è avvenuto il primo incidente di Lewis Hamilton con la Ferrari?

È emerso con urgenza che Lewis Hamilton ha avuto un incidente durante un test privato a Barcellona con la Scuderia, utilizzando la monoposto della stagione 2023 nell’ambito della preparazione per il nuovo campionato. Secondo vari media, il pilota britannico è uscito illeso dall’impatto, ma l’accaduto ha comportato un ritardo per Charles Leclerc, poiché la vettura italiana ha subito danni dopo che Hamilton ha colpito le barriere di protezione, perdendo momentaneamente il controllo sull’ultimo tratto della pista.

Il test si è svolto al Circuit de Catalunya mercoledì mattina; durante la curva 12, attorno alle undici, l’SF-23 si è schiantato frontalmente contro il muro, subendo danni alla carrozzeria e alla sospensione. I lavori dei meccanici sono terminati solo al calar del sole, impedendo così a Leclerc di procedere con le prove previste per quel giorno. Seguendo il regolamento TPC, i due piloti condividono l’utilizzo dell’SF-23.

La prossima settimana Hamilton e Leclerc torneranno a Montmeló, dove Pirelli ha in programma testare i pneumatici destinati al 2026 durante i giorni 4 e 5 febbraio. Questa occasione offrirà a Hamilton l’opportunità di familiarizzare con il nuovo gioiello della Ferrari, il modello SF-24 2024.

