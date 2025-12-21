Ferrari accusata di maltrattamenti a Carlos Sainz!
Ferrari è stata accusata di maltrattamenti nei confronti di Carlos Sainz dopo il passaggio del pilota madrileno alla Williams.
Ibai Llanos, noto personaggio di Internet, ha detto quanto segue sul pilota nato a Madrid durante una delle sue trasmissioni in diretta: “Carlos Sainz Jr è migliore di Leclerc. Sottovalutato e maltrattato alla Ferrari”, ha affermato lo streamer.
L'uscita di Maranello del numero 55 è stata circondata da molte polemiche perché causata dall'arrivo di Lewis Hamilton, che non ha ottenuto i risultati sperati nel 2025.
Per quanti anni ha firmato Lewis Hamilton con Ferrari?
Secondo quanto riportato dal giornalista italiano Leo Turrini, l’accordo tra Lewis Hamilton e Ferrari non sarà di breve durata: "È la notizia del millennio per la F1. Hamilton ha firmato un contratto 2+1, con un’opzione anche per il 2026.
"Vedere Lewis vestito di rosso sembrava un sogno irraggiungibile. Siamo davanti a un evento storico: mai un pilota così titolato era approdato in Ferrari. Michael Schumacher aveva vinto due Mondiali prima di arrivare a Maranello. Siamo davanti a qualcosa di straordinario. Come dice Mogol: se funzionerà o meno, lo scopriremo solo vivendo", ha dichiarato a Sky Sport 24.
Nell’annuncio ufficiale di Ferrari sul suo ingaggio, si legge che Hamilton ha firmato un contratto di più anni: "La Scuderia Ferrari è lieta di annunciare che Lewis Hamilton si unirà alla squadra nel 2025 con un contratto pluriennale."
Inoltre, non si può ignorare il fatto che si tratti di un accordo estremamente redditizio per il pilota britannico. Hamilton avrà uno degli stipendi più alti della griglia, consolidando la sua posizione tra i piloti più pagati della Formula 1.
