Ferrari ignora le PRESTAZIONI per l'inizio del 2026

Sergio Pérez e Cadillac potrebbero ricevere un motore Ferrari che antepone altre priorità alla velocità.

Fred Vasseur, team principal della Scuderia, ha dichiarato quanto segue in alcune dichiarazioni pubblicate da Motorsport: "Alla vigilia di un cambiamento tecnico così radicale, l'aspetto più importante è macinare chilometri.

"Nella fase iniziale, la ricerca delle prestazioni non è prioritaria. Avere la possibilità di macinare chilometri permette di validare le opzioni tecniche in termini di affidabilità, poi, una volta completato questo processo, si passerà alla ricerca delle prestazioni.

“Detto questo, non credo che nei test di Barcellona vedremo una ”mule car“, ma diciamo una A specifica, che sarà seguita immediatamente da altre”, ha commentato.

Quanti soldi ha guadagnato Charles Leclerc in Ferrari?

Charles Leclerc è in Formula 1 da 8 anni e dobbiamo dirvi quanto ha guadagnato dalla Ferrari in base al suo attuale contratto con la Scuderia di Maranello. href="https://www.gpfans.com/es/f1-noticias/1063451/charles-leclerc-ferrari-contrato-f1-2025/">nel tuo contratto con la Scuderia di Maranello.

Secondo una pubblicazione realizzata da EL CEO, mezzo di comunicazione specializzato in trattative, il corrispondente monegasco ha guadagnato 34.000.000 di dollari per il biennio 2024-2025 con la Scuderia.

Nel 2023, abbiamo guadagnato 19 milioni, nel 2021 e nel 2022 abbiamo percepito uno stipendio di 12 milioni di dollari. In totale, nella categoria più alta, ho guadagnato uno stipendio di 129 milioni.

Senza embargo, dobbiamo precisare che questo si riduce solo al tuo stipendio, senza menzionare bonus o pagamenti effettuati dai datori di lavoro individuali e di squadra. Ricordiamo che Charles ha debuttato in F1 con la Sauber nel 2018, ma nel 2019 si è unito al team di Maranello con la speranza di conquistare il campionato piloti.

