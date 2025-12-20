La FIA potrebbe mettere in difficoltà Kimi Antonelli nel 2026!
La FIA potrebbe mettere in seria difficoltà Kimi Antonelli in vista del Campionato Mondiale di Formula 1 2026.
Secondo quanto riportato da L'Equipe, l'organo di governo dell'automobilismo dovrebbe prendere, nelle prossime ore, una decisione riguardante il motore Mercedes che alimenta la monoposto dell'italiano.
Negli ultimi giorni sono emerse accuse secondo cui l'unità di potenza sviluppata dalla scuderia tedesca violerebbe alcune norme del nuovo regolamento, con squadre come Ferrari che puntano il dito contro Mercedes e Red Bull.
Una decisione sfavorevole potrebbe influire negativamente sulle prestazioni di Antonelli nella prossima stagione.
Quanto dura il contratto di Kimi Antonelli con la Mercedes?
Andrea "Kimi" Antonelli ha ottenuto un nuovo prolungamento del contratto con la Mercedes, nonostante le voci circolate dopo la sua prima stagione in Formula 1. Il team tedesco ha annunciato che il pilota italiano continuerà a correre con loro anche nel Campionato del Mondo 2026 e che il suo compagno di squadra rimarrà George Russell.
Ciò significa che, come minimo, Antonelli ha un contratto fino alla fine del 2026 e il suo rinnovo di un anno riafferma la fiducia che Toto Wolff e soci ripongono nel suo straordinario talento al volante.
Nonostante la sua continuità fosse a rischio a causa di una serie di brutti risultati nel 2025 e della possibilità di ingaggiare Max Verstappen, il team tedesco ha messo fine alle voci con questa nuova estensione del suo contratto.
