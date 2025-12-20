Carlos Sainz ha lanciato un messaggio inaspettato sul disastro vissuto da Lewis Hamilton alla Ferrari.

Ecco cosa ha detto alla stampa il pilota nato a Madrid sui risultati del sette volte campione del mondo dopo averlo sostituito alla Scuderia: "Non so se sarebbe riuscito a salire sul podio con quella Ferrari.

"Sono sempre stato vicino a Leclerc, ma non sono contento del 2-0 di Hamilton nei podi, sono contento dei miei due podi. Aspetterò tutto il tempo necessario per vincere il Mondiale", ha dichiarato.

Correlato: Lewis Hamilton ottiene la VENDETTA contro Max Verstappen grazie alla Ferrari

Per quanti anni ha firmato Lewis Hamilton con Ferrari?

Secondo quanto riportato dal giornalista italiano Leo Turrini, l’accordo tra Lewis Hamilton e Ferrari non sarà di breve durata: "È la notizia del millennio per la F1. Hamilton ha firmato un contratto 2+1, con un’opzione anche per il 2026.

"Vedere Lewis vestito di rosso sembrava un sogno irraggiungibile. Siamo davanti a un evento storico: mai un pilota così titolato era approdato in Ferrari. Michael Schumacher aveva vinto due Mondiali prima di arrivare a Maranello. Siamo davanti a qualcosa di straordinario. Come dice Mogol: se funzionerà o meno, lo scopriremo solo vivendo", ha dichiarato a Sky Sport 24.

Nell’annuncio ufficiale di Ferrari sul suo ingaggio, si legge che Hamilton ha firmato un contratto di più anni: "La Scuderia Ferrari è lieta di annunciare che Lewis Hamilton si unirà alla squadra nel 2025 con un contratto pluriennale."

Inoltre, non si può ignorare il fatto che si tratti di un accordo estremamente redditizio per il pilota britannico. Hamilton avrà uno degli stipendi più alti della griglia, consolidando la sua posizione tra i piloti più pagati della Formula 1.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato