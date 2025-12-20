La Ferrari ha aiutato Lewis Hamilton a vendicarsi della Red Bull Racing e di Max Verstappen.

La notizia è stata diffusa dai media, tra cui Motorsport-Magazin.com, che la Scuderia è stata una delle squadre che ha accusato Mercedes e il team di Max Verstappen davanti alla FIA.

"È stato scoperto che la Mercedes, e forse anche la Red Bull Powertrains, hanno trovato un modo per aumentare il rapporto di compressione durante il funzionamento.

“La Ferrari e l'Audi stanno facendo pressione affinché venga fermato questo trucco con un chiarimento delle regole. La questione è ancora in discussione nei forum tecnici con i produttori di motori, ha detto un portavoce”, hanno riferito.

Quanto guadagnerà Lewis Hamilton in Ferrari?

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Hamilton potrebbe optare per uno stipendio base più basso, che potrebbe però aumentare in modo significativo grazie ai bonus legati alle prestazioni.

Il quotidiano italiano riporta che Hamilton guadagnerà 40 milioni di euro a stagione. Il contratto di Hamilton avrebbe una durata di due stagioni, con un’opzione per un terzo anno.

Con l’aggiunta dei bonus, il sette volte campione del mondo potrebbe arrivare a guadagnare facilmente 100 milioni di euro in due anni.

