Secondo quanto riferito, la Ferrari ha preso una decisione riguardante Lewis Hamilton che sicuramente susciterà polemiche dopo la disastrosa stagione 2025.

Secondo le informazioni condivise da funoanalisitecnica.com, la Scuderia non ha intenzione di sostituire l'ingegnere di pista del sette volte campione del mondo: "C'è un buon rapporto professionale tra Hamilton e Adami che la Ferrari non è riuscita a sfruttare appieno.

"Questo è il nocciolo della questione. Il team italiano vuole che la coppia rimanga la stessa in F1 2026. Ci stanno lavorando da tempo, con una comunicazione aperta tra le parti: due professionisti di altissimo livello che insieme possono raggiungere grandi traguardi.

"Sono necessarie procedure più snelle, metodi condivisi e alcuni nuovi sviluppi, che la nazionale sta attualmente valutando", hanno riferito.

Quanto guadagnerà Lewis Hamilton in Ferrari?

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Hamilton potrebbe optare per uno stipendio base più basso, che potrebbe però aumentare in modo significativo grazie ai bonus legati alle prestazioni.

Il quotidiano italiano riporta che Hamilton guadagnerà 40 milioni di euro a stagione. Il contratto di Hamilton avrebbe una durata di due stagioni, con un’opzione per un terzo anno.

Con l’aggiunta dei bonus, il sette volte campione del mondo potrebbe arrivare a guadagnare facilmente 100 milioni di euro in due anni.

