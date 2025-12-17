Ferrari prende una decisione CONTROVERSA con Lewis Hamilton dopo il disastro del 2025
Ferrari prende una decisione CONTROVERSA con Lewis Hamilton dopo il disastro del 2025
Secondo quanto riferito, la Ferrari ha preso una decisione riguardante Lewis Hamilton che sicuramente susciterà polemiche dopo la disastrosa stagione 2025.
Secondo le informazioni condivise da funoanalisitecnica.com, la Scuderia non ha intenzione di sostituire l'ingegnere di pista del sette volte campione del mondo: "C'è un buon rapporto professionale tra Hamilton e Adami che la Ferrari non è riuscita a sfruttare appieno.
"Questo è il nocciolo della questione. Il team italiano vuole che la coppia rimanga la stessa in F1 2026. Ci stanno lavorando da tempo, con una comunicazione aperta tra le parti: due professionisti di altissimo livello che insieme possono raggiungere grandi traguardi.
"Sono necessarie procedure più snelle, metodi condivisi e alcuni nuovi sviluppi, che la nazionale sta attualmente valutando", hanno riferito.
Correlato: ULTIMA ORA: è trapelata la decisione di Lewis Hamilton sul suo futuro!
Quanto guadagnerà Lewis Hamilton in Ferrari?
Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Hamilton potrebbe optare per uno stipendio base più basso, che potrebbe però aumentare in modo significativo grazie ai bonus legati alle prestazioni.
Il quotidiano italiano riporta che Hamilton guadagnerà 40 milioni di euro a stagione. Il contratto di Hamilton avrebbe una durata di due stagioni, con un’opzione per un terzo anno.
Con l’aggiunta dei bonus, il sette volte campione del mondo potrebbe arrivare a guadagnare facilmente 100 milioni di euro in due anni.
Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!
Correlato
Latest News
ULTIME NOTIZIE: Confermato il BRUTALE cambiamento di Max Verstappen per il 2026
- 2 ore fa
Ferrari Notizie Oggi: Decisione controversa sul pilota; Hamilton, ignorato
- 1 ora fa
Antonelli Notizie Oggi: La tavola che lo ha salvato; Messaggio chiave 2026
- 1 ora fa
F1 Oggi: Lo spot di F1 che spaventa Lewis Hamilton; L'incontro che ha SALVATO il futuro di Kimi Antonelli
- 1 ora fa
CRISI: Lewis Hamilton ha scoperto un difetto e la Ferrari LO HA IGNORATO
- 2 ore fa
Ferrari prende una decisione CONTROVERSA con Lewis Hamilton dopo il disastro del 2025
- 2 ore fa
Molto letto
F1 Oggi: Wolff svela la verita sulla sua relazione con Hamilton; Antonelli sorprende con la sua nuova Mercedes
- 10 dicembre
F1 Ferrari Oggi: Lewis Hamilton, devastato e perso; Svelati i piani per il 2026
- 8 dicembre
F1 Oggi: Lando Norris è campione; Kimi Antonelli e il paragone con Fernando Alonso e Max Verstappen
- 8 dicembre
F1 Kimi Antonelli Oggi: Paragonata a Fernando Alonso e Verstappen; Aston Martin dubita delle capacità in F1
- 8 dicembre
Antonelli Notizie Oggi: Polemica con la Red Bull; parla con Max; la Mercedes lo difende
- 2 dicembre
Ferrari Notizie Oggi: Interesse per il campione; Provocano tradimento alla Red Bull; Cedono il passo al 2026
- 2 dicembre