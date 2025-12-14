ULTIMA ORA: è trapelata la decisione di Lewis Hamilton sul suo futuro!
La decisione di Lewis Hamilton sul suo futuro in Formula 1 è trapelata dopo una stagione deludente con la Ferrari.
Il commentatore di F1 David Croft ha rivelato di aver avuto una conversazione privata con il sette volte campione del mondo e ha confermato che il suo futuro rimane in Ferrari: "Lewis tornerà", ha detto il commentatore a Express Sport.
"Non si ritirerà né si arrenderà; lo rivedremo in griglia l'anno prossimo. Sono convinto che, dopo essersi preso un po' di tempo lontano dalla pista, ritroverà l'energia e la motivazione che lo caratterizzano.
"Non può iniziare la nuova stagione nello stesso modo in cui ha concluso la precedente, ed è naturale che abbia più domande." Per un sette volte campione, è demoralizzante dover costantemente spiegare perché le cose non stanno andando come previsto.
"Lewis è stato un guerriero per tutta la sua carriera. Per me, è il più grande di tutti i tempi, sia per le sue prestazioni in pista che per la sua personalità fuori; inoltre, le sue radici di Stevenage uniscono ulteriormente i tifosi.
"Ho avuto l'opportunità di parlare con lui a Las Vegas e, anche se preferisco non rivelare i dettagli della conversazione, gli ho ricordato che deve credere in se stesso e ricordare che è sempre Lewis Hamilton, capace di fare la differenza in qualsiasi circostanza", ha concluso Croft.
Per quanti anni ha firmato Lewis Hamilton con Ferrari?
Secondo quanto riportato dal giornalista italiano Leo Turrini, l’accordo tra Lewis Hamilton e Ferrari non sarà di breve durata: "È la notizia del millennio per la F1. Hamilton ha firmato un contratto 2+1, con un’opzione anche per il 2026.
"Vedere Lewis vestito di rosso sembrava un sogno irraggiungibile. Siamo davanti a un evento storico: mai un pilota così titolato era approdato in Ferrari. Michael Schumacher aveva vinto due Mondiali prima di arrivare a Maranello. Siamo davanti a qualcosa di straordinario. Come dice Mogol: se funzionerà o meno, lo scopriremo solo vivendo", ha dichiarato a Sky Sport 24.
Nell’annuncio ufficiale di Ferrari sul suo ingaggio, si legge che Hamilton ha firmato un contratto di più anni: "La Scuderia Ferrari è lieta di annunciare che Lewis Hamilton si unirà alla squadra nel 2025 con un contratto pluriennale."
Inoltre, non si può ignorare il fatto che si tratti di un accordo estremamente redditizio per il pilota britannico. Hamilton avrà uno degli stipendi più alti della griglia, consolidando la sua posizione tra i piloti più pagati della Formula 1.
