ULTIME NOTIZIE: Confermato il BRUTALE cambiamento di Max Verstappen per il 2026

È stato confermato che Max Verstappen subirà un cambiamento radicale per il Campionato del Mondo di Formula 1 2026.

Secondo le dichiarazioni pubblicate per Racing News 365, il quattro volte campione del mondo ha deciso di utilizzare un numero mai visto prima nella prossima stagione: "Non sarà il 33. Il mio numero preferito è sempre stato il 3, tranne l'1. Ora possiamo cambiarlo. Sarà il 3.

"Il 33 è sempre stato un buon numero, ma preferisco un 3 a due 3. Certo, ho sempre detto che significa doppia fortuna, ma ovviamente ho già avuto la mia dose di fortuna in F1.

"E il 69? Ogni volta che lo dico in un'intervista, Kelly mi guarda come se... Cosa stai dicendo?" hanno riferito.

Quanti soldi ha guadagnato Charles Leclerc in Ferrari?

Charles Leclerc è in Formula 1 da 8 anni e dobbiamo dirvi quanto ha guadagnato dalla Ferrari in base al suo attuale contratto con la Scuderia di Maranello.

Secondo una pubblicazione realizzata da EL CEO, mezzo di comunicazione specializzato in trattative, il corrispondente monegasco ha guadagnato 34.000.000 di dollari per il biennio 2024-2025 con la Scuderia.

Nel 2023, abbiamo guadagnato 19 milioni, nel 2021 e nel 2022 abbiamo percepito uno stipendio di 12 milioni di dollari. In totale, nella categoria più alta, ho guadagnato uno stipendio di 129 milioni.

Senza embargo, dobbiamo precisare che questo si riduce solo al tuo stipendio, senza menzionare bonus o pagamenti effettuati dai datori di lavoro individuali e di squadra. Ricordiamo che Charles ha debuttato in F1 con la Sauber nel 2018, ma nel 2019 si è unito al team di Maranello con la speranza di conquistare il campionato piloti.

