Indicano l'UNICO pilota che può battere Verstappen: è alla guida di una Ferrari.

Riccardo Patrese, ex pilota di Formula 1 e autore di sei vittorie in Grandi Premi, ha recentemente dichiarato in un’intervista rilasciata a Quotidiano Nazionale che, in condizioni di gara equilibrate, l’unico avversario in grado di sfidare il dominio di Max Verstappen è Charles Leclerc.

Secondo l’ex corridore, il fenomeno olandese, noto per le sue imprese in pista, non sorprende per la sua superiorità, mentre il talento monegasco emerge come l’unico capace di competere testa a testa, dimostrando una determinazione e una voglia di vittoria che lo rendono particolarmente interessante agli occhi degli appassionati di Formula 1.

Patrese evidenzia come Leclerc si senta costantemente limitato dalle debolezze del suo team, una condizione che gli impedisce di esprimere appieno il proprio potenziale. La frustrazione che ne consegue non è imputabile al pilota, bensì alle carenze strutturali della Ferrari, che non gli offre il supporto necessario.

La fame inarrestabile di vittorie porta il monegasco a spingersi oltre ogni limite, trasformando anche gli inevitabili errori in evidenza di una passione e di un impegno che lo rendono un avversario formidabile.

Leclerc conosce perfettamente Verstappen

In risposta alle ipotesi, Patrese immagina una situazione al di là dell’ordinario: vedere Verstappen e Leclerc compiere insieme una stagione nello stesso team, un binomio che potrebbe scrivere pagine indimenticabili nella storia della Formula 1. "Leclerc conosce perfettamente lo stile di guida di Verstappen, frutto di numerose battaglie in pista che gli hanno permesso di individuare ogni suo punto debole", osserva l’ex pilota, sottolineando come questa profonda conoscenza trasformi il monegasco in un rivale davvero temibile per il dominatore olandese.

Leclerc, il solo in grado di sfidare Verstappen

Le dichiarazioni di Patrese arrivano in un momento cruciale in cui si ravviva il dibattito sulla supremazia di Verstappen in Formula 1. Il pilota olandese si è aggiudicato il suo quarto titolo mondiale consecutivo nel 2024 e, nel 2025, è stato a soli due punti dalla vetta dei campionati. Nel frattempo, Leclerc, le cui aspirazioni negli ultimi anni sono state spesso infrante, deve ammirare la continuità dei successi di Verstappen, confermando così il persistente dominio dell’osto neerlandese.

