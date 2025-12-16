SCANDALO: Nuove prove che Lewis Hamilton è stato TRUFFATO dalla Ferrari

Il fallimento di Lewis Hamilton con la Ferrari nella stagione 2025 di Formula 1 nasconde alcuni segreti che sono venuti alla luce.

Grazie alle informazioni condivise da The Race, la Scuderia ha dovuto affrontare diverse difficoltà nella sua prima stagione con il sette volte campione del mondo: "La Ferrari ha schierato una vettura che era rimasta congelata per sei mesi nello sviluppo in galleria del vento, con l'ultimo pacchetto importante introdotto, le sospensioni posteriori, portato in Belgio, che non si è mai rivelato decisivo.

"Le difficoltà al posteriore sono rimaste, frutto di una vettura progettata deliberatamente per essere fortemente deportante." L'anteriore, un aspetto che si adatta allo stile di guida di Leclerc.

"Lewis Hamilton ha sofferto molto dell'instabilità posteriore della SF-25. Con la modifica alle sospensioni posteriori di metà stagione, la maneggevolezza della vettura è migliorata (leggermente) nella stabilità in frenata in rettilineo, ma non sono stati previsti reali miglioramenti in termini di prestazioni da questa modifica.

"Non si è trattato di un aggiornamento concettualmente difettoso in sé, ma la sensazione all'interno dell'ufficio tecnico di Maranello era che, col senno di poi, sarebbe stato meglio non annullare alcuni sviluppi aerodinamici accantonati a favore delle sospensioni", hanno riferito.

Correlato: ULTIME NOTIZIE: Svelata la VERITÀ sul MOTORE Ferrari del 2026

Per quanti anni ha firmato Lewis Hamilton con Ferrari?

Secondo quanto riportato dal giornalista italiano Leo Turrini, l’accordo tra Lewis Hamilton e Ferrari non sarà di breve durata: "È la notizia del millennio per la F1. Hamilton ha firmato un contratto 2+1, con un’opzione anche per il 2026.

"Vedere Lewis vestito di rosso sembrava un sogno irraggiungibile. Siamo davanti a un evento storico: mai un pilota così titolato era approdato in Ferrari. Michael Schumacher aveva vinto due Mondiali prima di arrivare a Maranello. Siamo davanti a qualcosa di straordinario. Come dice Mogol: se funzionerà o meno, lo scopriremo solo vivendo", ha dichiarato a Sky Sport 24.

Nell’annuncio ufficiale di Ferrari sul suo ingaggio, si legge che Hamilton ha firmato un contratto di più anni: "La Scuderia Ferrari è lieta di annunciare che Lewis Hamilton si unirà alla squadra nel 2025 con un contratto pluriennale."

Inoltre, non si può ignorare il fatto che si tratti di un accordo estremamente redditizio per il pilota britannico. Hamilton avrà uno degli stipendi più alti della griglia, consolidando la sua posizione tra i piloti più pagati della Formula 1.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato